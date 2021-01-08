何子煜：青年參政宜貼「地」為先

開放崗位未貼近青年興趣

截至2019年，政府共開放了25個諮詢委員會項目，委任了51名自薦委員，每期均逾1000名青年報名，也算是一個好開始。然而，這25個諮詢委員會是否針對青年有興趣的議題，為他們提供合適而有效的發揮平台，並提供足夠的指引讓青年發揮所長？舉例言之，第二期開放的綠色殯葬及相關事宜工作小組，以及第三期開放的華人永遠墳場管理委員會，不禁令人反思究竟殯葬和墳場與青年的關係，是否真的如此密切，青年又能夠在這些議題上擔當什麼角色、獲得多大的滿足感。參考香港青年協會青年研究中心2020年6至7月的調查，35.6%受訪者對可供參與的諮委會不感興趣，亦分別有接近三成質疑諮委會影響力及青年參與的作用。由此可見，目前青年參政的措施仍存在相當不足，亦難以滿足青年的期望。在反修例風波背景下，政府更需要亡羊補牢，早思良策。

參政應先從地區開始

過去政府開放的崗位，絕大多數與全港性議題相關，但這些議題未必為青年所熱中，亦難以窺見具體的改善成效，難免令青年意興闌珊。反之，青年在社區中學習、生活、成長，見證自己所屬社區的變遷，與社區的聯繫非常密切。過去一年，許多青少年參與甚至創辦社區媒體和刊物，足見青年對社區的歸屬感和參與感更大。因此，政府可善用青年對社區的熱情，讓他們有制度內渠道參與社區事務，從而將自己的建設思維投放到社區。政府應在各區議會或分區委員會，設立一支有別於原有各事務委員會和小組以外的青年倡議委員會。委員開放予區內18歲至35歲、曾參與學生組織領導崗位、對社區有服務經驗的青年參與，由地區人士和民政專員面試遴選。委員能主動調查、蒐集和反映青年和學生意見，並可在民政專員授權下，每年發表地區青年年度報告，成為地區行政的重要參考依據。

透過地區服務，不但能夠令青年有機會帶來更多改變，更能夠理解行政事務的程序，學習平衡不同持份者需要、兼顧不同政治立場人士的需要，形成更真實和更有效的公共服務體驗，同時能夠化解行政機關與青年之間的誤解，重建務實的渠道模式。筆者相信，只要為青年提供充分的發揮舞台，定能引導他們以理性和專業的態度服務，為社會帶來正面影響力。

作者是政賢力量青年時事評論員

[何子煜]