曾志豪：「國安法」拉人的3個謬誤

謬誤1：國安處李桂華說，「開汽車無問題，但開汽車去打劫就有問題」，以此來否定初選的合法性。

錯——打劫本身是絕對的犯法行為，不論你是開車去打劫、行路去打劫，都是犯法。但「組織參加初選論壇」，以及「否決《財政預算案》」，這兩個行為不論是單獨運作，或者兩者結合，都是合法，和「開車打劫」的比喻完全不相符。

即使反對派意圖「癱瘓政府」，但如果癱瘓的方法是議會制度內的行為，則仍然是合法的行動。

謬誤2：保安局李家超說，議員依據《基本法》有責任審議財政預算案，但「不顧一切一心否決議案」便不能接受。

又錯——基本法第52條寫明「立法會拒絕通過財政預算案或其他重要法案而解散立法會」，並沒有寫明「立法會要審議後才能拒絕通過」。即是說，立法會議員不論是「審議後否決」，還是一開始便「擺明車馬不顧一切否決」，都是完全合法，符合基本法原則。

謬誤3：警方認為戴耀廷的「攬炒十步曲」是「有組織、有計劃令香港陷入深淵」。

錯——戴耀廷的十步曲，其實不是行動計劃，更似只是一個推算預言。

他說：「第一步……政府廣泛取消民主派人士參選立法會資格……民主派由Plan B繼續參選。第二步……因兩辦干預及DQ，刺激更多港人投票支持民主派……成功取得35席或以上。」

請問，第一步的計劃，主角是「政府DQ」，如果政府不DQ，這個第一步便不會發生。而戴耀廷如何能計劃、組織鼓動政府DQ參選人呢？

即使是「35+」的目標，也有一個重要前提——兩辦干預及DQ，令市民大舉投票支持泛民，達成35+。仍然是要「兩辦干預及DQ」才會有下一步，而戴耀廷又是如何能組織計劃令兩辦真的干預及DQ呢？

可見戴的文章只是一種政治判斷，而不是有組織的行動計劃書，又如何能以此入罪？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]