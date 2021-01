楊燕恩：超越「乖孩子」——談同理心與守法

稍後,中小學課程裏會加強同理心與守法這兩個元素,旨在培育學生正面的價值觀和態度。在此,我嘗試以心理學角度說說同理心,亦討論在融合同理心和守法概念時的關注。

同理心能裨益社群 值得善用

同理心可以理解為感同身受,看悲情電影時流淚便是最好的例子。雖然不是當事人,但我們能體會影片中人的苦難。

研究發現同理心與利他行為的相關性非常高,有時更會凌駕理智,例如明明知道有些乞丐是假裝的又或是受操控去騙財的,但我們還是甘願奉獻金錢,因眼見乞丐身處那劣勢,我們心裏很是不舒服,捐贈了,有機會改善對方的狀况,我們便心安。

著名研究同理心的學者Hoffman(註1)不否定同理心有源於令自己安心的部分,但他更相信的是同理心乃進化歷程中的產物,以維護物種存活。

根據Hoffman所說,物種能感受到同伴之傷痛,驅使無私的行為,令物種更能跨過逆境。這解釋了很多令我們嘖嘖稱奇的畫面,如小象哀傷地看守着快將離世的老象,又或是海豚發出像哭泣之聲為受傷的同伴護航等。人類犧牲自己性命為拯救陌路人,例子多不勝數。

既然同理心能裨益社群,便值得好好善用它。那麼,同理心可以於後天培養的嗎?是否所有人也適合接受同理心訓練?

「培育的同理心」有其限制

最原始的同理心是情緒感染的,類近反射行為(像看見閃電便會掩耳避開打雷聲),從見到別人的痛苦到自己感受到其痛苦,是瞬間的、不自覺的,也沒有經過思考的。

同理心訓練則以認知為切入,一般做法是先幫個體增強對自己感知的靈敏度,例如悲傷時有什麼反應,再學習觀察他人的身體語言而推敲其感受,亦嘗試易地而處,思考個人行為會為他人帶來什麼後果及感受。這方法簡單來說便是感受解碼和處境代入。讓犯人扮演受害者角色表達所受過的傷害,正是犯罪學裏同理心訓練常包含的環節。

可是,像以上培育出來的同理心,少了原始的反射情感(即見到別人在險境便登時替他緊張),有機會造成判斷和分析的錯誤,更可能延誤了助人行動。

舉個例子,目睹嚴重交通意外,在救護員仍未抵達時,在能力範圍內嘗試伸出援手乃源於切膚之痛的感受,如以認知角度出發,分析、衡量過後才去行事,可能已偏離了救人的黃金時機了。

要幫助年輕人達至感同身受

此外,認知了感受就等於感同身受嗎?有年輕人說自己接受過同理心訓練,他確實可以把感同身受的要點背得琅琅上口,活像在執行電腦程式,但他心裏能感受到什麼卻是個疑團。憑一句:「被我打傷的那個胖子,他走路變得一拐一拐的,想找工作也不容易,政府會養他一輩子,不是人人有這福分呢!」便顯示這名年輕人能認知自己對當事人帶來不可逆轉的影響,但他那挖苦之言正正反映他沒感同身受,明顯地他再作惡的機率不低。

就有著名研究犯罪行為的心理學家(註2)認為,同理心訓練不適用於精神變態者(Psychopath)。這類性格問題者天生就有同理心障礙,容易犯嚴重暴力罪行,但認知切入的同理心訓練,有機會令這類人學會包裝自己,表現出滿有同理心,最後卻以此吸引更多人墮入其圈套並受害,所以為精神變態者推行同理心教育或治療要特別小心,有時候甚至是不建議的。

因此,要同理心的培育不會流於認知層面,真正能幫助年輕人達至感同身受,課程的設計和推行是不容易的。然而,從心理學的角度來看,強化下一代的同理心有其價值,因同理心是道德觀念之本。著名道德發展理論中(註3),概括指出人會否去做某件事,可以基於3個不同的層次,分別是為獎罰、內化了的社會準則、良心等。

以上3個層次可理解為:有些人於警察在場時不去犯法,怕會被抓到;有些人是乖孩子,無論警察在不在場也不會犯法,因他認為法律是至高無上、必須遵守的;有些人就算在沒有相關法例的情况下,也不會做傷害別人的事,為的是良心,同樣地為了良心,為了維護公平、公正、尊嚴及尊重等普世價值,也可能會幹超越法律的事情。

個體在認知能力、與生俱來的性格、社教化、個人經歷下塑造了道德觀,最後能達到哪個道德觀層次,人人也不同。

提升了的道德觀

讓孩子更會審視法律

最高的道德觀層次超越了社會既定的規則或法律,是一個最能達至利他目標的層次,它是獨立思考與同理心的磨合,內化成自我審視和良心,不偏私,會平衡大眾及弱勢社群的利益。

能實現最高道德觀層次的人,比較能於道德兩難中作出以良心為本的決定。經典的社會心理學實驗就有火車斷軌的虛擬情境,看受試者會否考慮於橋上推幾個人出去阻住火車令它減速。犧牲了幾條人命,能擋住失控的火車前行從而減低傷亡,這究竟是道德還是不道德?每個人也依其良心之尺作判斷。

於今時今日的社會中,我們面對的道德兩難,不比火車斷軌微。同理心的訓練,最理想的效果是令下一代超越乖孩子層次,抱獨立思考並以仁愛待旁人,有所承擔亦能帶領社會邁向光明。

當社會上的法律反映着公義時,守法和同理心是肩並肩的、沒衝突的。反之,孩子的同理心被喚醒了,提升了的道德觀讓他更會審視法律,孩子發現兩者出現矛盾,在理性(即守法)與感性(即同理心)間掙扎,其可能作出的反應絕不宜輕視。

作者是心理學博士(香港中文大學臨牀心理學)、香港衛生署認可臨牀心理學家名冊會員、心.林.工作坊臨牀心理學家

[楊燕恩]