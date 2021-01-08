周永新：同行如陌路 疫苗接種成效難料

看來農曆新年過後，政府才會放寬限聚令，但市民抗疫實在疲勞了，每逢節日或周末假期，大型商場迫滿人群，郊野公園和行山徑不再是市民悠閒的好去處。政府的社交距離措施雖不至形同虛設，但只要人群仍然聚集，不要說「清零」的目標無法達到，就是第四波緩和之後，誰也不敢肯定第五波、第六波不會出現。

限聚令若放寬 市面不會死水一潭

現在有了疫苗，香港經濟或可避免陷入衰退，能否恢復增長要看疫苗在世界各國發揮的作用。市民似乎仍有相當消費能力，就算政府不再有第三期「保就業」計劃，失業率看來也不至大幅飈升，而且限聚令若能稍為放寬，市面不會長期死水一潭。此外，支撐香港經濟的行業中，如金融和地產，並沒有因為這次疫情而嚴重受挫，最受打擊的是從事旅遊、娛樂、航空和飲食業等僱員。

學生缺乏網上學習條件 長者孤零無奈

疫情下，市民感到日子難過，因為不知疫情何時結束，生活回復正常變得遙遙無期。筆者講過，有兩類市民在疫境中受害最大。第一類是學生：他們無法回校上課，雖然學校可以網上授課，但絕對不理想，只算是權宜之計；而且，學生失去與老師和同學交流的機會，身心成長難免受到影響。有老師對筆者說：網上教學之所以無法達到目的，因為香港一般家庭的居住環境十分狹窄，許多學生根本沒有適合網上學習的條件。有老師更說：網上授課，老師無法確保學生在聽書，就是盡力加入互動元素，但不少學生回答問題時，注意力明顯仍在玩手機遊戲。筆者認為，教育局不能漠視網上教學之不足，必須明白學生在上課又停課的情况下蒙受了什麼損失，並且作出補救的計劃，不是縮短暑假多上幾堂課便可交差了事。

另一群受害最深的是長者。過去一年，筆者有幾位親友的年老父母去世，彌留時才放鬆容許家人探訪，入院幾個月都無法見他們一面，親友內心感到愧疚。獨居和住宿院舍長者的情况也十分相似，多項調查顯示，他們的精神狀况都受到不同程度的打擊。筆者看到長者因疫情被迫遷離院舍或住所，表情一臉無奈，身旁也欠缺家人陪伴，情况令人心酸。

過去一年，新冠肺炎疫情影響所及，社會多方面都出現變化，而且變化多朝向壞的一方。特首去年發表的《施政報告》，以「砥礪前行 重新出發」為題，但現今香港，市民同行如陌路，怎會有重新出發的共同意願？市民盼望的，是新冠疫苗廣泛接種後，病毒不再出現另一波爆發。日前陳肇始局長透露，政府已訂購三四種不同疫苗，數量超過全港700多萬市民接種的需要；不過，市民擔心的，是政府安排接種的程序會否出錯，最終未能達成預期的效果。筆者對新冠疫苗沒有專業知識，無法評論其優劣，但接種疫苗是大工程，稍有差池，不但令市民無法安心接種，更會令他們對政府更加失去信心。如何確保市民安心接種疫苗，筆者有以下建議：

市民對政府信任度低

安心出行成效有限

首先，負責的官員必須視疫苗接種為政治行為，不能單純從行政的角度安排。早前創科局長薛永恒接受傳媒訪問，談到「安心出行」計劃的推行情况，透露只有約40萬市民下載程式。記者問及，是否市民對私隱有疑慮，並不信任政府；局長的回答是，計劃仍有待推廣和優化，但與市民是否信任政府沒有關係（註）。

薛局長如果真的這麼想，實在大錯特錯！今天政府制訂政策，特別是關乎全民的措施，怎可不考慮市民對政府是否信任？去年政府推行全民新冠病毒檢測，負責計劃的聶德權局長承認，市民對政府的信任度低，做起事來事倍功半；這才是中肯的答案。「安心出行」記錄市民外出的行蹤，政府雖保證不會將個人資料用於其他用途，但市民普遍不信任政府，將來無論政府怎樣推廣，看來「安心出行」計劃成效有限。

回看新冠疫苗接種計劃。筆者能夠提醒政府的，是市民對接種疫苗雖沒有太大抗拒，但他們有各種理性或非理性的疑問。特首曾說不要把事情「政治化」，但這種勸喻不會有效果。說實在，現在的香港本來就是高度被政治撕裂的社會，藍黃之分是市民有目共睹的事實，政府安排市民接種疫苗，怎可把這個政治現實視而不見！其實，只要政府好好的處理疫苗接種涉及的各種困難，應是挽回市民信任的大好機會。這樣，市民對接種疫苗有什麼疑慮？筆者想從市民的角度向政府提出幾點意見：

安排市民接種疫苗

必須正視政治現實

一，是關於疫苗的來源。不少市民對「國貨」有抗拒，這點不用筆者解釋；特首既承諾市民有權選擇，政府就必須貫徹到底，絕對不能用任何手段，令市民覺得他們只可接種特定的疫苗。另外，現在關於不同疫苗的成效，坊間眾說紛紜，真假資訊滿天飛，政府必須找專家向公眾詳細解釋，這個工夫做得不好，整個疫苗接種計劃將會是白費。

二，是關於疫苗接種的程序。為了採購疫苗和監察市民接種疫苗的安排，政府已成立專責工作小組，除原有的專家顧問外，也加入市民較熟悉的曾浩輝和梁栢賢等醫生。不過，筆者認為，最重要還是整個接種程序必須公開和透明，讓市民知道，接種的安排是按照市民的需要，而市民也有他們的選擇。

三，是政府在接種過程中必須尋求社會的最大共識，「一言堂」只會令政府重犯過往的錯誤。明眼人都看到，自林鄭月娥出任行政長官以來，政府推行的政策愈來愈得不到社會人士的支持，就以過去不久的全民檢測為例：行政會議成員幫助推銷的寥寥可數、建制政黨發聲支持的軟弱無力、區議會不公開反對已算「仁慈」、民間團體沒有多少個站出來為政府「背書」；結果，政府只能單打獨鬥，有170多萬市民接受檢測已算達到目標。花了這麼多人力和物力，又得到國家全力支持，全民普及檢測是何等慘烈的一仗！

現在到了新冠疫苗的接種，政府必須汲取全民檢測的教訓，以誠實的態度凝聚社會共識，否則這次疫苗接種將難逃全民檢測的厄運。

註：見〈安心出行研藍牙自動記錄行蹤 IT界：感應範圍可達100米 應解釋索個人資料否〉，《明報》2020年12月27日A2版，文中提到「薛永恒：不存在信任問題 視情况強制」

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]