賀潔婷：中學生渴望怎麼樣的未來？

為了探討香港年輕人的真實想法，我聯同香港教育大學的幾位教授、學者進行了一項名為「探討香港學生如何築構未來願景」的研究項目。該研究以寫作比賽的形式，邀請全港15至18歲的中學生以「未來願景」為題寫作，並以文章內容作為一手材料，進行數據分析，用以了解在當今社會環境中學生的所思所想。整個比賽以准許不記名的方式進行，學生們不用擔心受到網絡言論攻擊等後果而暢所欲言。在2020年4月至6月期間共收集了逾400份文章，當中有效數據共有379份，涉及的話題包括職業發展、對教育制度的想法、對社會穩定的盼望、綠色未來等。

逾七成學生渴望社會重返平靜

讓香港重返和諧包容，明顯是學生的主要想法。社會事件和疫情改變了香港的面貌，原本和諧的社會因為政治立場的不同而分裂。學生們對此痛心疾首。他們覺得香港人似乎失去了對持不同意見者的包容。部分學生在這樣壓抑的社會氛圍中備受煎熬。其中一人以文字寫他的失眠：「半夜，我總是輾轉反側不能入眠……我仍然記得香港曾經是最安全的城市，但現在香港人用語言和肢體去攻擊、歧視甚至霸凌不同政見的人。我希望我能夠停止失眠；我希望社會能重回平和；我希望在包容的社會裏人人都會容忍不同。」另一位學生也描述了他被抑鬱折磨的感受：「我當時幾乎被抑鬱感充滿，我難以將那種感受用文字表達出來。那是一種源於他人對我否定的黑暗。那段時間我漸漸地對自己產生懷疑。」

公式教育與社會創新的矛盾

雖然超過八成的學生認識到大學文憑是踏入社會的必要條件，但同一時間，過半數的學生不約而同的認為，以應試為本的學校教育忽略了培養學生的自主和創造能力，將學生逐步變成考試機器。有學生誠實的寫：「學生用死記硬背以奪得佳績……透過不斷的做練習，記下無數的歷史片段，做齊功課溫故知新——似乎順理成章地拿下各類學科的獎學金，但是當你問我到現在還記起什麼嗎？我會說我全都忘了。」

大部分學生認為，較差的教育背景會限制個人的事業發展，所以學生們都希望獲得大學文憑，然而，現實情况是本地大學的錄取率僅約兩三成，這意味着只有少數成績優異的學生才能獲得進大學的入場券。現實和理想的差距讓學生更加感受到來自教育體制的壓力，並形成了心理上的癥結。幾位學生均以「令人窒息」等字眼形容該情况，其中一位更直接指出問題核心：「學校中有太多阻礙學生發展的枷鎖。學生們在這樣的環境中接受教育，然後參加工作，那時候他們發現社會強調的反而是創新和突破。」

約1/3學生有志投身藝術文化事業

香港社會對成功的定義過於狹窄，有同學用「成功公式」形容單一的社會評價標準和價值取向。本研究發現，約三分之一的學生想要成為醫生或律師等專業人士，但同時，也有另外約三分之一的學生表示想投身藝術文化相關的行業。學生知道藝術在這「文化沙漠」難以發展，但是他們仍然堅持本心，頂着壓力朝着理想前進。一位學生這樣形容社會對嚮往藝術的人的嘲諷：「人們把作家和畫家與貧窮聯繫起來，他們說服彼此不要做這樣的工作。否則他們的未來將會是慘淡和無助的。然而，如果我堅持我想成為藝術家的夢想，人們會笑話我，覺得我太幼稚又不切實際。」除了社會的壓力，父母的誤解是更大的阻礙。一位學生無奈寫道：「如果我告訴我的父母我想成為設計師或者畫家，我的父母肯定會非常驚訝，然後他們會勸我放棄這樣的想法。」

教育政策應加強創意教育發展

學生在寫作中提出了關於香港教育體制改革的不同建議，譬如希望學校增設不同類型的課程，採用更具創造性的教學方法，並組織更多樣的課外活動，以滿足學生的個人興趣和需要。

在整合了所有數據後，本研究團隊認為社會有必要在學生的職業規劃、全人發展、教師訓練和專業發展方面推動更多政策行動，幫助學生生涯規劃，提升與少數族裔學生合作時所掌握的跨文化技能，以及提高對在校學生的心理健康支援。因此本團隊建議：（1）應更有效利用現有政府和社會資源，加強支援學生職業生涯規劃；（2）培養學生的全人發展，加強創意教育發展，並於校內鼓勵包容，促進跨文化意識和推廣跨文化交流；（3）為教師舉辦職業輔導課程與心理健康培訓，協助他們為學生提供建議。

（作者按：「探討香港學生如何築構未來願景」由香港教育大學賀潔婷教授(Prof. Christine Halse)負責，獲政策創新與統籌辦事處撥款資助研究；整份研究報告將於政策創新與統籌辦事處的網站供公眾閱讀；參與學者包括趙明明教授、陳潔華教授、趙志成教授、高放博士、高俊傑博士(Dr. Jan Gube)、伍鳳嫦博士、鄧希恒博士、何振聲博士與Dr. Bidisha Banerjee）

作者是香港教育大學教育政策與領導學系的講座教授

[賀潔婷]