馬仲儀：醫院都染疫了！

去年12月尾，新冠肺炎在我工作的醫院爆發，各方朋友立刻向我真摯慰問，院內同事擔心我需要接受隔離檢疫。這是因為，爆發的病房，原來是一個紓緩治療和復康科共用的內科病房，我常在那兒做病人復康的工作。

2020年初至今，疫情和隔離病牀的需求起伏不定，本院空間和病牀不足，唯有將一般內科病房改作隔離病房。與此同時，我們的普通內科病牀也不夠，那只好把院內其他的病牀轉作普通內科病牀。在這一年間，院內的紓緩和復康服務被喊停了幾次，復康病牀在爆發前一星期被轉作普通內科病牀，我被調到其他病房工作，這亦解釋了為何由深切治療部出來的源頭病人，出現於紓緩治療病房。這帶出一個疫情下的醫療現象：疫情以外的病人服務大受影響，緊急服務勉強維持，其餘的不能奢望。局方喜歡把它們統一叫作非緊急服務，這給人錯覺那些服務可隨意延遲，日後補上便可，對病人影響不大。事實並非如此，末期病症患者最後的一段路、中風後復康的黃金四星期，可以日後彌補嗎？

支援和復康服務不應統統叫停

其實，透過更好的中央協調，疫情對病人服務的影響是可減低的。我工作的醫院在全港最貧窮、長者人口眾多的區域，內科病牀長期嚴重不足，醫院沒有空間增開病牀，院內長者又多需要大量社會服務和長時間復康，疫情工作對我們日常服務的影響尤重。7個聯網內，各醫院的內科使用率、資源和當區長者及基層人士比率都不同；有些醫院本來已有不少隔離病房，不需改變正在運用的內科病房，更有較充裕的深切治療部支援。前線同事認為中央分配新冠肺炎病人時早應考慮這些因素，不是在淪陷之時才皇恩浩蕩般讓我們歇息，停收中央分配新症。疫情期間，支援和復康服務不應統統叫停，中央應定下保留幾個服務單位，加強溝通協調，讓各區病人運用。

局方有否深入檢討染疫成因？

每次疑似院內染疫，袁國勇教授總會到現場調查，即時提出可能出錯的地方。我當然感激教授的努力，但每間醫院都各有問題，每次的成因都能在一兩小時、三言兩語下道破嗎？局方至今有沒有做過較深入的檢討，向大家提供較詳細的解釋？

另一件讓前線同事氣憤的事，是局方將今次同事在普通病房，執行非高危護理工作時染疫的原因，說成是同事未有小心觀察情况，沒有用上最合適的防護工具。他們不提多月來的防護指引，從沒提出餵食、口腔清潔甚至協助病人收集深喉唾液等是高危工作。

疫情初期，防護物資不足，大家處處忍讓；現時物資已見充裕，亦有多次疑似院內染疫事件，但局方未有重新檢視防護措施，當坊間已有不少高規格的外科口罩時，醫院提供給臨牀同事的仍非最好質素。

2020一年，醫學界立法會議員和專家們已多次要求政府將新冠肺炎定為職業病，勞福局多番推搪。每次有疑似工作時感染的個案，局方總說未能排除社區感染，今次醫院同事工作期間受感染，他們應該無話可說了。且看現時工作效率奇高、有多位建制勞工界議員的立法會，能否為打工仔做一件實事。

不吐不快的事情說過了，最後還是要祝願大家新一年良知長存，身心安康；祝12位在深圳鹽田被收押的港人，已回來的兩位年輕人身體和精神康復過來，還被國內扣押的10位盡快回港。

作者是公立醫院老人科醫生

[馬仲儀]