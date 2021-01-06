陳智遠：主教山「誤殺古蹟」事件簿

如果一個病人因為醫療疏忽而差點喪命，僥倖生還但仍需截肢，該名醫生難逃刑責；如果一個百年古蹟因為部門專業失職，差點被徹底摧毁，工程雖停但一部分遭永久破壞呢？在正常情况，古蹟辦主管早就引咎辭職了。

部門溝通哪裏出問題 公眾仍未掌握

官方就「水缸事件」解畫，說是由於「部門間溝通敏感度不足」，固然難掩事件牽涉嚴重失誤及專業失職的本質，而直至今日，公眾仍未掌握部門間溝通究竟哪個環節出了問題。

據傳媒報道，水務署有告知古蹟辦「水缸」的存在，究竟當時水務署提交了什麼資料？相片能否清楚顯示配水庫內部情况？有沒有提交圖則？另一邊廂，古蹟辦有否審視圖則？有沒有派員視察？最後古蹟辦給予綠燈，回覆水務署的內容是什麼？未知這些細節，是無法防範類似事件再次發生，但直至今日，部門仍是支吾以對，未能回應公眾對事件的合理關注和知情權。

部門苟且馬虎 只按本子辦事

無論如何，古蹟辦在事件中必然是難辭其咎。古蹟辦官員受納稅人俸祿，肩負保護本地古物古蹟的職責，理應對古蹟有基本敏感度，但這次卻盡顯部門苟且馬虎及只按本子辦事的工作倫理。

沙盤推演古蹟辦的邏輯，大抵如此：水務署指配水庫是「水缸」，然後因為根據古蹟辦內部「指引」，「水缸」是毋須評級，因此也不用操心做文物影響評估。但稍有古蹟觸覺的正常人必定會問，就算只是「水缸」，若是戰前興建，難道就沒有文物價值？為何古蹟辦當時會無動於中？事件揭發之後，民間用了短短半日就找到足夠資料辯證「水缸」之說，為何古蹟辦當時沒有嘗試考證？如果收到的相片太黑，叫水務署提供更清晰的相，或如大家戲謔，視察時帶備一支強力電筒，不就解決？

古蹟辦只要在以上任何一個小環節稍盡其職，就有機會避免事件，奈何這是最典型的官僚主義作祟，盲從指引，少做少錯，忘記專業初心。這也跟當年皇都戲院評級爭議何其相似：古蹟辦當時只靠目測，就「斷估」皇都戲院「裏面改動比較大」，而疏於做應有的考證，更以「斷估」推論匯報古諮會；「水缸事件」儼如翻版，別人說是「水缸」就照單全收，並「斷估」水缸沒有什麼文物價值，要拆悉隨尊便。

古諮委2017年3月會議無提配水庫

事後古蹟辦還把古物諮詢委員會「擺上枱」，辯稱2017年3月古諮會「將水缸列為不作評級構建物，判斷為毋須跟進」。本人其實有旁聽該會議，當時根本沒有就主教山配水庫進行任何討論，更遑論就「水缸」進行一刀切不予評級的決定，會議議程、會議紀錄固然一個字都無提及，翻查當時的會議錄音也證明這點。這是存心誤導欺騙公眾，盡顯古蹟辦領導只懂玩弄官僚程序、為了卸責不擇手段，性質比專業疏忽更嚴重，申訴專員公署理應跟進。

早年都爹利街3支煤氣燈及樓梯遭受颱風破壞，古蹟辦執行秘書蕭麗娟女士一直吹噓部門花盡人力物力，甚至遠赴英國找尋專家，不惜工本以最高規格成功修復古蹟；今次配水庫4條花崗石柱及不少磚拱被鑿成瓦礫，在期望當局會以同樣高規格修復的同時，納稅人必然要問：修復所需公帑不菲，應該由誰埋單？

民間絕對有能力做紮實研究

在現執行秘書治下，古蹟辦諷刺地屢次成為保育的絆腳石，但連如此讓人類文明遺產遭受破壞的「大頭佛」都能釀成，成為國際保育「重要案例」，確實讓人「大開眼界」。可喜的是，公民社會這次展現令人動容的力量，更顯示了民間絕對有能力做紮實的研究，不需依賴古蹟辦。民間值得以此為起點，建立為我們珍重的古蹟進行獨立研究及crowdsourcing的習慣。

配水庫破了洞，固然讓人不忿，但也陰差陽錯，「地水重光」，讓人驚歎香港古蹟的美。「水缸事件」顯示了公民社會着緊令自己城市更有趣、獨特及豐富的古蹟，並願意出力去保護。這個洞也讓光透進現存古蹟保護制度的黑箱，「彰顯」當中的千瘡百孔。

或許將來的保育方案也可以「將錯就錯」，保留這個破洞，既讓天然光滲進水庫，也為這個古蹟差點「被誤殺」的離奇情節留下忠實的歷史紀錄。

作者是活現香港（Walk in Hong Kong）共同創辦人及行政總裁

[陳智遠]