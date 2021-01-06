陳景祥：今年是本地政治年

全面管治權落實 北京由懷柔轉強硬

有人說，港區國安法是因反修逃犯例風波及對上一年街頭暴亂的結果而來，是中央為「平亂」而立，然而回顧過去幾年發展，現在的局面其實有迹可尋。

2014年北京發表《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書，提出中央在香港擁有「全面管治權」，據內地學者解釋，全面管治權是overall jurisdiction，是指一個主權國家對其領土範圍的一切都擁有管轄權。回歸初期，不少人理解北京承諾的高度自治，是指中央在香港行使的權力僅限於國防外交，但白皮書中北京明確指出，中央擁有的是「全面管治權」，即香港的高度自治來自中央授予，「中央給多少，香港就有多少」。

按白皮書規定，中央的「全面管治權」包括中央直接行使的權力、中央授權特區的高度自治權力、向特首發出指令的權力；還有過去從未提及的監督權力。

全面管治權的落實，令北京處理香港事務的手法跟過往截然不同。處理1997年亞洲金融危機和2003年沙士及50萬人上街反對立23條，北京用的是懷柔手法，以提供「惠港政策」作安撫，希望表達良好意願，從而逐步提高香港人對國家的認同感，但此法效果不彰。白皮書出台之後，北京開始由懷柔轉向強硬，特區政府相應配合，就是DQ議員、把本土派和獨派「逐出」議會。過去特區政府以「尊重選民意願」而跟不同政治傾向的民選議員「衷誠合作」，在白皮書之後情况已全然改觀。

特區官員必須具備「政治覺悟」

港區國安法由北京一手包辦，特區政府只是一個被諮詢的角色，法例由人大常委通過、交特區政府執行。「全面管治權」到了這個地步，已經非常「全面」，北京可以如臂使指，透過在港的國安公署執行各項任務。一直以來，北京在港的機構，從香港新華社到中聯辦，都只是代表中央在港進行「聯絡」工作，到了國安公署，則是名正言順可以在香港執行職務。

從此，香港正式成為整個內地體制的一部分，在國家安全的「最高原則」之下，所有政策都要以此為大前提，即使經貿和金融領域，都需要配合國家政策、維護國家安全，特區政府官員更必須具備這種「政治覺悟」，香港的核心管治班子（包括問責官員和常秘一級的高官）從此不能再以技術官僚及政治中立自居，如果缺乏北京要求的政治素質，他們將難以在官場立足。

受美制裁7港官 列下屆特首首選

官場文化，也會由傳統的英式公務員制度逐漸轉向內地「領導幹部」模式，正如習近平主席所言，領導幹部必須增強政治意識，善於從政治上看問題，善於把握政治大局，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力（註）。

以這個標準去分析今年的「政治大局」十分重要。今年是本地的政治年，9月立法會選舉、12月選委會選舉（選委會負責選出行政長官，上次選委會選舉在2016年12月11日舉行）；而特首選舉雖在明年3月，但有意角逐的人士今年中左右就要公開表達意向（上次特首選舉投票在2017年3月26日），及早部署，在選委會選舉中做工夫。

「講政治」除了要具備政治意識，還應該包括政治忠誠。論政治忠誠，香港人之中首推受美國政府制裁的7名官員／前官員（包括問責官員），包括特首林鄭月娥、警務處長鄧炳強、保安局長李家超、律政司長鄭若驊、政制及內地事務局長曾國衞、特首辦主任兼國安委秘書長陳國基、警務處前處長盧偉聰。他們頂住了來勢洶洶的美國制裁，為國「蒙難」，北京必有回報，以示「鼓勵」，故此在挑選下屆特首時，這7名官員／前官員都會列為首選之一。最近政壇傳聞林鄭特首有可能連任，各界「嘩然」，但箇中原因，也許是北京要犒賞政治忠誠的官員以作示範，支持林鄭特首連任絕不出奇。

選委會延任較DQ區議員可行

眾所周知，特首選舉跟民意無關，因為絕大部分港人都無權投票，有權投票者只有1200名選委會成員。選委會之中有117名區議會代表，由於今屆區選泛民大勝，故此117名代表區議會的選委都會來自泛民陣營，令明年特首選舉增添了不可測的風險。

早前全國人大常委召開會議，媒體傳出會議將通過DQ「不合規」區議員的資格；也有另一版本，是人大常委將通過撤銷117名區議員出任選委成員的規定，改為從其他界別選出成員。

針對區議員，主要是擔心選委會內117張選票的動向，如果落入泛民區議員手中，特首選舉就會充滿不確定性，對北京來說是不能接受。林鄭特首上屆得票777張，如果減去117票，剩下就只得660票，假如再有某幾個功能組別「失守」，選委會可能無法夠票選出北京心目中的指定人選。

然而，無論DQ或取消區議員的選委資格，都必會觸發另一場政治風波，最好的方法，應該是由人大常委作出決定，上屆選委會延任一屆，不作任何改動；原因可以很多，包括疫情令各行各業受到重創，選委會內各界別都忙於「疫境」求全，不宜再搞選舉，而今屆立法會選舉也因疫情而押後，選委會順延有先例可援，原班人馬再做一屆也「順理成章」。選委延任簡單易行，總比各種針對區議員的方法來得可行。

成內循環配角 香港失光彩前景堪虞

政治氣壓低迷，令不少港人考慮移民他去，到底是去是留，成為困擾不少家庭的難題。過去一年香港「面目全非」，成為美國和西方國家針對封殺的對象，它們把香港視為大陸一個城市，令香港失去了連接大陸和西方世界的角色。

香港開埠之初就是一個游走於中西方的買辦角色，然後在大陸鎖國時當「窗口」，到大陸開放就成為搭通大陸與西方的橋樑。如今角色一轉，我們成為大陸內循環的一個配角，如此下去，香港將失去昔日光彩，前景堪虞。

註：〈習近平再談「講政治」 要求領導幹部不斷提高三種能力〉，央視網，2020年12月25日

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]