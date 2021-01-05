歐陽五：用反思之力 推開中美「希望之窗」

「和事老」們大致有兩類：一類是「溝通派」，如基辛格、傅高義（日前逝世）等人，警示中美關係自由落體或引致戰爭風險，呼籲美方重啟對華溝通管道；其二是「反思派」，如新加坡外交學者馬凱碩近日撰文，指出美國缺乏對華戰略。哈佛商學院學者澤萊克更大膽地建議，美國應接受中國最終成為世界最大經濟體，從根本上尊重中國是一個偉大的文明和超級大國，且應尊重中國的政治制度和政治經濟學模式。

以今日中美關係之低谷，任何方式或許都是知易行難。就溝通而言，外界普遍認為，儘管在疫情、經濟、氣候變化等多方面與中國合作將明顯使美國受益，但現屆政府在過渡期集中拋出大量遏制政策，已為新政府路線轉圜束縛手腳。新政府如何在保持強硬、穩局面的同時以溝通促緩和，將是巨大考驗。而就接受中國地位和模式而言，則阻力更大。雖然中國在整個抗擊新冠疫情的過程中，展現了突出的制度優勢和經濟韌性，但個別治理方式仍同西方社會的基本運行邏輯有所差異。在如今西方主導的國際秩序下，對中國模式的認可難免被烙上「政治不正確」和「天方夜譚」標籤。

但綜觀40多年的中美交往歷史，正是不斷的反思與調整，促使雙方從意識形態主導的隔絕，走向互惠互利的務實合作。從推動歷史發展的角度而言，一些反思的聲音看似與主流相悖，卻突顯了理性思考的價值，對被政治化「點燃」的美國，更難能可貴。

中國成長為世界第二大經濟體，並非得益於偶然與僥倖。發展歷程中，反思的精神、冷靜的研判貫穿始終。中國歷史上長期經歷分裂之痛，方知組織與凝聚之必要，才摸索出今時政治體制；長期經歷戰爭之痛，方知國強不必稱霸，才始終視自身為周邊與全球和平發展的機遇；即使當下成為疫情以來首個正向增長的主要經濟體，中國亦冷對外界在「經濟超越美國時間點提前」議題的熱炒。疫情反覆無常，中國對自身優勢、問題和成長路徑有清晰冷靜認知。在美國對華不斷拋出敵視政策時，中國則從自身發展實際需要出發，不斷推進對內改革和對外開放力度，用實際行動回應關切，贏取信心。中國的實際行動也證明，自身的發展和崛起可以突破既有的歷史邏輯，不走霸權、殖民、帝國主義的老路，更不會威脅包括美國在內的世界。

中國拿出十足善意 美國也需拿出魄力

對美國而言，華盛頓朝野所謂對華強硬共識的壓力下，理性客觀冷靜聲音愈發式微。但無論對自身發展還是中美關係，美國亦應鼓勵更多反思的聲音出現。作為超級大國，最可持續的領先是不斷反思後的提升，而不是將自身治理困境「甩鍋」他國，或以零和思維阻擋別國的發展。中國不會變成美國，世界也不需要又一個美國。未來的世界應是美國使自己成為更好的美國，中國成為更好的中國。雙方各美其美，美美與共。

全球經歷了格外艱難的2020年，都希望在2021年討一份安穩的生活。中美對新相處模式的摸索將是長期漫長的過程。中國拿出了十足的善意與反思推動雙邊關係改善。美國同樣需要拿出扭轉局面的魄力，突破所謂主流論調的勇氣，用反思的精神與中國一道推開雙邊關係的「希望之窗」。

作者是時事評論員

[歐陽五]