梁美儀：不能奪走的知情權

在香港各界全力迎戰新冠肺炎第四波疫情的關鍵時刻，政府以「盡量減低病毒傳播的風險」為由，原計劃由昨日起，衛生署及醫管局改以視像會議軟件，在網上舉行疫情最新情况簡報會，傳媒代表暫時只能以文字提問，不接受語音信息提問。新安排一出，各界既嘩然，又不解，繼而狠批。經過一夜，政府突然又撥亂反正，沿用召開實體疫情記者會的安排。

環顧四周，各國政府繼續召開實體記者會的多的是。中國國務院聯防聯控機制負責的官員，包括國家衛健委、國家藥監局，以至疫苗研發負責人上周舉行記者會，現場有多名記者出席，只是座位相距約一米。在全球確診個案最多的美國，君不見白宮發言人麥肯內尼，上月中仍在白宮親身接受記者的當面提問。即使是近期疫情嚴峻的英國，首相約翰遜在上周舉行疫情簡報會時，雖沒有記者在場，但有透過網上視像軟件，接受多家傳媒記者的提問。

衛生署原先聲稱，取消現場記者會是因為要在簡報會現場落實社交距離措施有困難，按此邏輯，政府所有記者會是否也要改在網上進行？若不，很難不令人聯想到，這與早前當局意圖阻止記者在記者會上，將新冠肺炎稱作「武漢肺炎」有關。如果當權者將這些逢迎上級的政治操作，置於市民迫切的防疫需要之上，就不要再怪責市民，為什麼不信任和不好好配合政府。

記者現場提問的重要性，在於能即時因應出席記者會人士的談話內容作跟進提問，不會輕易讓對方避而不談，或顧左右而言他，是問責的一種，也是追求真相過程中的一種確切需要。請不要再將市民對疫情的知情權，視作隨手可奪去的東西，不要再將香港的開放文明，倒退到令人慘不忍睹的地步。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]