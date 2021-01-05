劉進圖：中歐協議乃雙刃劍

歐盟為什麼要與中國進行長達7年的談判？因為歐盟看到，過去歐洲企業進軍中國市場，遇到許多有形無形的障礙，例如被迫簽署轉讓核心科技的投資協定、持股及控股受到嚴格限制、遭內地政府資助的國營企業不公平競爭等，這次協議迫使中方承諾結束這些無理行為，恢復公平的市場競爭環境。

中國為什麼要與歐盟達成協議？因為中國看到，美國正採取各種手段，迫使中國的龍頭企業退出整個西方市場，所以寧願對歐洲企業作一定的放權讓利，也要藉這項協議保住中國企業得來不易的歐洲市場份額。

不一定對美國不利

對美國來說，中歐協議引發的問題，不是「歐盟是否可靠」，歐盟的關注，其實只不過是有參與中國市場的美國企業的關注，拜登政府要思考的是，是否一刀切強迫所有美國企業退出整個中國市場？如果是這樣的話，那麼，中歐協議的確對美國不利，因為美國企業讓出的市場空間，可能被歐洲企業填補。但如果拜登政府認為，遏制中國只限於戰略領域（如新能源、互聯網、5G通訊、無人機、生物科技等），並不包括非戰略領域（如傳統汽車、餐飲、零售、農產品等），那麼，中歐協議就有值得參考之處，美國企業也應該得到同樣的公平待遇。

中國換取到的 只是短暫時間窗口

對中國來說，中歐協議表面上是一次外交勝利，但也是一個嚴峻的考驗。到底中國會不會執行這項協議，向外國企業開放市場，取消對外企的持股限制和技術轉讓要求，取消對國企的巨額補貼？或是陽奉陰違、一味拖延，令投資協議變成一紙空文？若是前者，則中國要準備對其他世界貿易組織成員國，採取類似的開放措施，打破國企長期壟斷的局面。若是後者，則中國要準備與歐盟全面破裂，歐盟將與美國合力扶植印度取代中國。無論是前者或後者，時間都會很短促，在美國大力施壓下，歐盟必須盡快拿出中國市場開放的真實成果，游說美國採取局部圍堵而非全面決裂的對華策略。中國藉這項協議換取到的，只是一個短暫的時間窗口。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]