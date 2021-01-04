陳可淳：回顧減廢成效——要「逆轉勝」還需看政府行動力

持續上升的垃圾量超越負荷

疫情持續，大家迫於無奈，每天扔掉口罩等即棄防疫用品，加上政府多次推行禁堂食令，不少市民改買外賣，產生大量即棄餐具垃圾。有環團曾統計過，2020年每周的即棄塑膠餐具垃圾達1億件，比往年同期增約1.2倍。然而，常見於餐具的「5號膠」及「6號膠」，2019年出口回收數字皆插水式暴跌。在環保署沒有提供本地回收數字下，5號膠回收量赫然由2018年的509公噸直線滑落至2019年的「零雞蛋」；6號膠則大跌八成至18公噸，可見單靠回收，實在難以追得上一直上升的棄膠量。

別以為待疫情完結，垃圾圍城的危機便會雨過天青。事實上，持續上升的垃圾量超越可負荷量，早已在預料之中。因此，政府於2013年定下減廢目標——2022年或之前將香港都市固體廢物人均棄置量減少到0.8公斤或以下。可惜，近年的廢物棄置量「多升少降」，2020年底環保署公布的廢物統計數字，顯示2019年都市固體廢物棄置量達404萬公噸，為10年內第二高，平均來看，即是每日人均廢物棄置量達約1.47公斤，餘下3年還要減約45%才能達標。依現時進度，減廢目標恐怕勢將落空。

外地收緊進口 港塑膠更難出口

除了本地減廢進度過分緩慢，我們還面對外來的重大挑戰——《巴塞爾公約》在2021年生效。世界多地收緊進出口廢塑膠標準，並要事前向相關部門申請許可證。這意味香港的可回收塑膠更難出口，只能依靠本地處理。然而，現時本地的回收政策，卻未能有效從公眾手上收集足夠的塑膠量，支持本地回收廠的營運。減廢不成，回收亦堪憂。

香港堆填區爆滿、廢物棄置量連年上升，加上疫情下即棄品用量急升，政府如果不跟上國際間開始制定淘汰即棄塑膠的政策，又或推出其他應對措施，不積極處理迫在眉睫的廢物處置問題，或會引發更嚴重的環境危機。

澳門、台灣措施值得借鏡

政府可以做的，最基本當然是兌現一連串只聞樓梯響的政策及措施，例如落實垃圾徵費、檢討膠袋徵費、推出膠樽生產者責任制、研究淘汰即棄餐具後的立法工作等。更進一步的，是把握疫情機會，創造綠色就業機會，讓減廢走塑能加進去重建可持續經濟的一環。趁此段時間更積極推動減廢的實際例子俯拾皆是，近至澳門早前宣布禁止難以回收或處理的發泡膠餐具進口，又或台灣與中小企推出可重用網購包裝計劃，或是在餐廳之間協調成立並享可重用餐具網絡，都值得環境局借鏡。

作為環保團體，比起總是批評，其實更渴望看得到減廢成效。現屆政府還剩一年半，2021年將是他們的最後一張減廢成績表。要力挽狂瀾，決心及行動力缺一不可，相信這也是香港市民所期望的。

作者是綠色和平項目主任

[陳可淳]