關仲然：台灣萊豬事件：屁股指揮腦袋的例子

「萊豬」的萊，是指含有化學品「萊克多巴胺」。萊克多巴胺是一種常見的瘦肉精，吃了加入萊克多巴胺的飼料的動物，可以有更多的肌肉發展，同時不會增加脂肪，做到又瘦又多肉的效果。不少國家在飼養豬牛的時候都有使用，當中包括美國，但使用前提是要控制使用的劑量，不超過特定的標準。

此前禁萊豬進口 令美台關係更複雜

要控制瘦肉精的劑量，原因很簡單：萊克多巴胺雖然能夠幫助動物肌肉的生長，但本身卻是一種用來醫治氣喘的藥物，對人類、特別是心臟有副作用，輕則心跳加速、頭暈手震，重則心臟衰竭。所以是否應該在動物飼料中加入瘦肉精，一直以來都是不同國家的辯論議題。即使聯合國國際食品法典委員會（CODEX）在2012年通過了萊克多巴胺在肉類的殘留容許量安全標準，低於10ppb（parts per billion，十億分之一）就算安全，但這個安全標準在當年通過的時候，也僅以69：67通過；在通過之後，歐盟也立即發聲明反對。

雖然不少地方容許萊豬進口（包括香港），但反對的地方同樣不少，像台灣自2006年公告禁用萊劑之後，就一直禁止萊豬進口。這也意味着很多美國飼養的豬肉，只要含有萊劑就不能進口台灣。因着美國的豬不能「入境」台灣，令到本來已經複雜的美台關係，更加複雜。

爭議10多年 國民黨、民進黨位置互換

對於美國來說，一直都希望台灣可以進口更多豬牛，促進雙邊貿易。首要前提是台灣政府修例，為萊豬開閘（至於美牛的進口，主要障礙是瘋牛症問題）。其實早在陳水扁政府，就已希望解禁，但在野的國民黨和民間群起反對，加上陳水扁政府當時也未能控制立法院多數，自然無法成事。

後來的馬英九政府，都受過美國的壓力，馬政府希望放寬「萊肉」的進口規定，惹來了變成在野的民進黨大力反對，民進黨也佔領立法院的主席台幾天。當時的民進黨主席蔡英文，發起「反毒牛、反出賣、反欺騙」遊行，說這是民生的問題而非政治問題，反對馬英九政府。馬英九取得階段性的成功，放寬了「萊牛」的進口，但前提是牛要在30月齡以下，並且不帶內臟。

時間來到2020年，執政、在野政黨交互了位置，而國民黨和民進黨對這個議題的立場，也再一次互相交換。2020年8月，蔡英文政府利用行政命令，宣布自2021年1月1日起，開放含有萊克多巴胺的美國豬進口（不超過10ppb）；同時30個月以上大的美國牛也可以進口，這些都是以往禁止進口台灣的。蔡英文的行政命令發出以後，立即引來在野的國民黨大力反對，力度比當年的民進黨有過之而無不及。像早前國民黨立委就在立法院裏大倒豬內臟，以表反對。

10多年的萊豬爭議，來到蔡英文政府，終於解禁。這件事最有趣的地方，是昔日反對的，今天忽然贊成；當日贊成的，今天又變得極力反對，位置互換但又無損兩邊的投入程度，互相指罵不斷。那麼，這兩邊又如何向自己的選民、甚至所有台灣人，交代、解釋自己的立場轉變呢？

今天大力反對的國民黨，包括當日也曾經推動過「萊肉」進口的馬英九都頻頻出鏡（或許真的想復出），將矛頭指向蔡英文。國民黨說，今次最大的問題是蔡英文政府沒有做足諮詢，直接使用行政命令，是「黑箱作業，一人獨裁」；也有聲音說，今次蔡英文主動對美國投降，但實際上卻沒有從美國身上換來很多回報，加上美國政黨輪替在即，今次是蔡英文的錯誤計算。現在台灣的中央法規雖然已放寬萊豬，但一些由國民黨控制的地方縣市，仍然會繼續反抗，以地方法例抗衡中央法規，所以萊豬事件看來不會就此完結。

至於民進黨方面，蔡英文在發出行政命令沒多久，最初希望以過往在馬政府時代已放寬的萊牛作例，希望大家明白到萊克多巴胺並非如此可怕，只要做好把關就沒問題。但群情始終洶湧，國民黨也死咬不放，到了今年的元旦日，蔡英文終於說：「台灣是依賴貿易生存的國家，這個歷經3任政府的難題（萊豬萊牛），已經沒有迴避不處理的空間……我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定。」簡單翻譯一下，就是：意見接受，態度照舊，吃萊豬吧。

民進黨「提早引爆」 冲淡對選舉影響

這次萊豬事件，除了美國之外，國民黨無疑是贏家，因為大家都可以預計到：國民黨將會在接下來的時間，一直以萊豬議題攻擊民進黨出賣台灣人的安全，至少一直到2022年底的地方選舉；而對民進黨來說，蔡英文雖然再無連任考量，但對黨內其他蠢蠢欲動的人物，則是一大挑戰。當然，現在距離下次選舉時間尚早，如果這真的是「沒有迴避不處理的空間」，那就不如早點引爆、在蔡第二任期的開始沒多久，為萊豬開閘，以冲淡事件對民進黨的選舉影響，這自是民進黨的計算了。

作者是香港教育大學亞洲及政策研究學系講師

[關仲然]