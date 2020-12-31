陳帆川：2021媒體展望：疫情結束就變天

今年是多事之秋，新聞媒體應該最受惠，但絕大部分媒體只受惠了點擊率，卻沒有金錢進帳，因為經濟差、廣告差。展望明年如果疫情消退，廣告客戶才會更疏爽，但回升的廣告預算有多少會流回舊媒體，卻是未知之數。過去一年，看社交媒體的人多了（包括大量中老年人），停留時間也更長，小網媒和KOL相繼誕生擠爆網絡，跟傳統媒體搶廣告。另外大新聞一過，正經新聞的吸引力便比不上娛樂性高的網絡內容，舊媒體難以收復失地。

網媒及KOL的廣告收入有望回升，但2021是立法會選舉年，政治壓力勢比今年更甚，很多天天講政治的網媒和KOL，未必再有廣告商夠膽合作。網媒和KOL為了生存，要不遠離政治，打一些不痛不癢的擦邊球；要不告別廣告商，實行訂閱制。

汰弱留強 收費媒體大混戰一觸即發

向讀者收費的自媒體急升，傳統媒體也可能躍躍欲試，這熱潮會否如泡沫爆破？Netflix出現後，很少人再找低清盜版戲；Spotify出現後，也很少人再下載盜版MP3了。讀者享受過付費帶來的方便與美好，一旦習慣成自然，就不再介意，這是訂閱經濟的威力。所以網絡內容訂閱不會開倒車，只不過，汰弱留強的收費媒體大混戰一觸即發。

這場混戰面臨的第一個對手，就是疫情結束。市民一旦重獲自由，忙於旅行、聚會、到戲院、唱K……第一，課金能力被分攤；第二更關鍵，就是時間被分攤。今年很多冗長內容也能獲得讀者青睞，包括YouTube長影片（當然演算法是原因之一）、Patreon長Podcast和長文，甚至facebook的帖文也長了不少，最大原因就是大家空閒。他日重回花花世界，這些長內容未必再有市場，只得Podcast比較樂觀，因為可一邊分心一邊聽。

在收費媒體的混戰裏，大媒體主打公信力或政治立場（不知能打多久），小媒體主打獨特性（人無我有）、社群凝聚力（純支持作者）或政治立場（激進黃或藍營，在收費牆後更激進）。所以疫情結束後，激烈的媒體戰才要開始。

預祝大家新年快樂，告別疫情，讓媒體戰開打吧！

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]