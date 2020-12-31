王慧麟：高壓之下難有溝通

為何此時建制大老向民主派喊話？

早前，民主黨換屆，新舊領導層，有人說下年9月民主派都應該出選立法會，或者說不會輕易放棄任何一條戰線。而建制派大老上述的說法，不單在口氣上稍有緩和，還進一步提到「至於名稱上是叫『忠誠反對派』還是其他什麼派，倒不是最重要的」。似乎北京在一定程度上，會容許部分民主派繼續在港參政。

我們需要問：為什麼在此時此刻，有建制大老，在香港政治局勢還是刀光劍影之下，向民主派喊話呢？

前事不忘，後事之師。北京上一次與民主派作公開及實質意義的溝通，要回到2016年。

2016年，在兩會舉行之際，主理香港事務的時任全國人大常委委員長張德江提到，希望香港全力發展及推動經濟。其後，有傳媒報道，指張德江有可能在5月中訪港，「吹和風」，並且將與民主派的議員會面及交流。當時，同一位建制派大老在5月13日《文匯報》的一篇文章中提到：

「張德江這次視察香港，特別安排與反對派議員溝通交流，傳達出重要的信息：中央期望推動香港社會和諧，不希望政治對抗激化，社會陷入嚴重對立。只要這次開一個好頭，反對派與中央的溝通自然會有一個新的局面。」

2016年「吹和風」緩和社會張力

就在這個較為緩和的氣氛下，張德江與民主派4位立法會議員在一個「細圍」的酒會會面，外界指是北京與民主派關係的一個大突破。

之後，時任港澳辦主任王光亞，在一份親中刊物7月號的訪問提到：「張德江委員長明確表示，『泛民』政團要與中央有關部門接觸和建立聯繫。我相信這樣的接觸和討論以後還會繼續，會更多。我也相信，香港市民希望看到這樣的接觸、聯繫與討論。我們會依據國家法律，積極解決一些『泛民』人士與內地有關的問題。我們希望『泛民』成為特區的建設性力量。」在「和風」吹奏的氣氛，有部分泛民人士獲發回鄉卡，更有泛民人士前往絲路旅遊，在專欄內大講絲路的景色呢！

在張德江「吹和風」之後，香港社會的張力，得以一定程度的緩和。2016年下半年，香港局勢大抵穩定之下，12月時，當時的特首梁振英宣布不尋求連任，之後，香港換了特首，這是後話。

4、5年前的事，相信不少人還歷歷在目。回看4、5年前，北京應在2016年初兩會前後，決定要在對港政策上，作出大手術：先與泛民吹和風，減少了社會的對立及張力，然後再在較為平和的社會環境下轉換香港的領導層，減少社會震盪。

處理港事背後 是更複雜中美關係

4、5年後的今天，外圍及香港內部環境，比以前更為複雜。

4、5年前，北京要處理的是佔中運動及旺角事件的後遺症。今日，北京要處理的是「反送中」運動後的社會問題。

但更重要的是，4、5年前，北京要處理香港事務，沒有外部阻力。今時今日，北京處理香港事務的時候，背後是要處理更複雜的中美關係，因為香港問題，已成為中美關係議題的其中一個主要部分。

近半年來，北京對香港民主派強力彈壓，政治封殺，堅壁清野，民主派議員在立法會全面退場，最近甚至傳出，北京將會大規模DQ民主派區議員。北京要全面清剿民主派的政治力量，易如反掌，為何現在卻要拋出一支橄欖枝呢？

筆者認為，眼前北京最重視的，就是爭取改善中美關係。本月11日，外交部長王毅提到，2021年爭取與美帝重開對話、重啟合作、重建互信。但是，在北京喊話之後，拜登團隊還沒有公開回話。下月，拜登團隊陸續「歸隊」，下年3月又是全國兩會的會議，中美關係該往何處去，時間相當緊湊。

香港問題是中美關係的重要一環。如果中美要重建關係，北京該對香港，繼續強力打壓到底，還是要營造一個相對平和的社會環境，讓香港議題，不要繼續成為中美關係的主要議題呢？要減輕香港事務成為中美關係發展的壓力煲的話，北京就有需要同泛民「喊話」，甚至希望民主派也參加下一年立法會選舉，以營造一個較為「平和」的社會情况，讓中美的對話可以較為順利地展開。這不是代表北京忽然想同泛民溝通，或與民主派修好，而是在更重要的中美關係議題下，北京不欲美中雙方，有更多的分歧。這一點，民主派必須留意。

不過，在盟友被抓、手足判監、公檢部門大搜捕大檢控大彈壓下，泛民應如何回應這次建制大老的「喊話」呢？這的確考驗泛民政黨的智慧。篇幅所限，下次再談。

作者是時事評論員

[王慧麟]