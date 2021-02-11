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2020年12月31日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：我們都搭上馬航370／文：張志剛
陳韜文：從科學新聞學看疫症報道
王慧麟：高壓之下難有溝通
戴耀廷：法治不止於維持社會秩序
呂志凌：教局宜公開師訓課程資料 免再釀「教師資格羅生門」
陳帆川：2021媒體展望：疫情結束就變天
筆陣：我們都搭上馬航370／文：張志剛
【明報文章】袁國勇日前向媒體表示，在過去一年，高危群組在檢測中，有3%是以水喉水代替深喉唾液。袁教授雖然沒有用上「震驚」、「難以置信」等用語，但看他煞有介事的表達，相信袁教授的內心感受，大致如此。
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