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筆陣：我們都搭上馬航370／文：張志剛

【明報文章】袁國勇日前向媒體表示，在過去一年，高危群組在檢測中，有3%是以水喉水代替深喉唾液。袁教授雖然沒有用上「震驚」、「難以置信」等用語，但看他煞有介事的表達，相信袁教授的內心感受，大致如此。

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