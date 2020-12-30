葉文祺、黃樂妍：重推租置與增加公屋供應 真為魚與熊掌？

重推租置和公屋供應短缺 本來就是兩回事

對租置計劃有基本了解的人士，都會知道計劃自1998年出台以來，一直都是打着致力提升全港置業率的旗號，期望透過政策，協助中低收入家庭自置居所，成為「有樓一族」，從而拉近貧富鴻溝。換言之，重推租置計劃的政策目標並非增加房屋供應，而是為了緩解貧富懸殊，協助低收入家庭「上車」。而事實證明，計劃成功為超過14萬當時購買了公屋單位的家庭創造財富。在2003至2019年，整體香港樓價上升了超過5倍，而同期的家庭入息中位數只上升了八成。重推租置計劃，正正可以給予餘下80萬住在公屋的低收入家庭成為業主享受資產升值的機會。

可是，現屆政府多番指出，要先解決公屋供應不足問題，才會審視重推租置計劃可能性。然而，思路清晰的讀者就會發現，以用作解決貧富懸殊的政策來解決公屋供應不足的問題，似乎是驢唇不對馬嘴，因為重推租置和公屋供應短缺，壓根兒就是兩回事。

要減少公屋輪候人數與縮短公屋輪候時間，最有效與最根本方法，難道不是增加房屋供應嗎？但可惜的是，過去7個年度，公營房屋落成量沒有一年達到政府《長遠房屋策略》的目標，累計短缺約8.26萬個單位。而政府的目光卻只放在重推租置計劃每年可能會減少回收的170個單位（可參考筆者11月文章推算），可以說是「見樹不見林」！

增供應需拆牆鬆綁 多管齊下

要增加房屋供應，就要大刀闊斧增加土地。就正如做麵包需要麵粉，建屋意味着需要更多可供發展的土地。對此，我們當然樂見特首在施政報告表示，政府已全數覓得興建31.6萬個公營房屋單位的330公頃土地，可以滿足未來10年公營房屋單位的需求。

但由覓得土地到真的有房屋單位落成，當中仍要「過五關斬六將」。研究團隊發現，公營房屋項目的平均發展時間長達10年，最長的更超過15年。而當中有不少公營房屋用地，即使在成功改劃作住宅用途後，亦因為受到種種繁瑣的官僚程序而被掣肘，造成延誤。故我們也樂見施政報告提出重新檢討公營房屋發展的行政程序，拆牆鬆綁，化繁為簡。

滿足未來10年的公營房屋需求只是第一步，要長遠使所有香港人安居，便要採用多管齊下方式，增加土地供應，例如加快推進「明日大嶼願景」填海造地計劃。唯有大幅增加建屋用地，才可有望為全部公屋輪候人士提供安身之所，甚至可以仿效新加坡政府，讓絕大部分香港人都能以可負擔的價格購買公營房屋單位。

應同步緩解貧富懸殊和解決房屋供應問題

一方面，香港貧富懸殊問題可謂全球發達經濟體中最為嚴峻。另一方面，房屋供應長期不足，不但使樓價全球最難負擔，更令公屋輪候時間屢創新高，反映房屋問題已是水深火熱。貧富懸殊問題和房屋問題同樣嚴重，政府何以嚷着要先解決房屋供應問題，卻輕視緩解貧富懸殊之迫切？這確實說不過去。政府理應兩條腿走路，在重推租置計劃為低收入家庭創造財富、縮窄貧富差距的同時，多管齊下增加土地房屋供應，才能真正做到全民安居。

作者葉文祺是團結香港基金土地及房屋研究主管，黃樂妍是團結香港基金助理研究員

[葉文祺、黃樂妍]