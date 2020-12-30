李少南、張國威、胡欣立、張志宇：撕裂的社會 撕裂的傳媒

這項調查以隨機抽樣的方式，以固網及手提電話各佔一半的比率，成功訪問了1969位15歲或以上的香港居民。訪問時間是2020年5月4日至22日，回應率是44%，95%可信度的樣本誤差在±2個百分點以內。

分散的媒介使用

研究首先發現，香港市民利用不同媒介獲取社會及政治資訊的渠道頗為分散，並不像網上媒體出現前那樣，都集中在幾個主要的大眾傳媒上，例如電視台、電台、報紙。傳統的媒體，包括電視及報紙，對於這場運動的資訊提供，並沒有絕對的優勢。

2020年5月的調查顯示，在市民最常使用的4個資訊來源中，TVB（無綫電視）佔首位，有四成多人（42%）以TVB為獲取社會政治資訊最常用的4個渠道之一。緊接其後是《蘋果日報》，有三成以上的人（34%）以它為最常用的資訊渠道之一（參考附表）。值得留意者，是排第三位的「面書」（facebook），有超過四分之一的人（26%）以它接收社會及政治資訊。

網媒及社交平台的興起

附表排列了首20個最多人使用的資訊來源。從附表可見，除了電視、電台及報紙外，網上媒體及社交平台都成為了香港人獲取信息的主要渠道。其中facebook、「立場新聞」及YouTube這3個純網媒及社交平台的使用率，更穩佔頭十位，並超越眾多大眾傳媒。

網媒及社交平台的興起大大改寫了香港傳媒的生態。自2014年雨傘運動彰顯了社交媒體及網上新聞的力量後，網媒及社交平台取代傳統大眾媒體的趨勢迅速發展。2019年在「反送中運動」裏，社交媒體的驚人資訊量及動員能力，表露無遺。網上媒體及社交平台將會逐步接收傳統大眾媒體的「信息交流」、「議程設定」、「凝聚民意」，甚至「監督政府」的功能。

媒介分成兩個陣營

此外媒介也因「反送中運動」導致的社會撕裂而分成兩個陣營。反對及支持「反送中運動」的人，對不同的媒體各有偏好。香港至今仍是自由社會，市民仍有選擇媒介的自由。若媒介內容不合己意，大可不買或不看，尤其是在如「反送中運動」這樣巨大爭議的課題上。在商業社會裏，沒有人看的傳媒，除非有政黨或利益團體的資助，否則基本上很難生存下去。因此，撕裂的社會，必然有撕裂的媒體，不同取向的媒體，服務撕裂群中的不同的觀眾、讀者。簡單地說，在自由的商業社會裏，只要有市場，有人願意付錢消費某類資訊或意見，便必然會有相對應的媒體出現，服務這些社群。

數據顯示：在首10個最多人使用的媒體中，TVB有接近八成（79%）「不支持反送中運動者」以它作為社會及政治資訊來源之一，「支持反送中運動者」則只有兩成人使用TVB作為信息來源。另一方面，有過半（51%）的「支持反送中運動者」會使用《蘋果日報》作為信息來源，只有9%的「不支持反送中運動者」會使用蘋果日報。此外，facebook、香港電台、NowTV、「立場新聞」、YouTube及ViuTV，都較多地被「支持反送中運動者」使用，「不支持運動者」都較少使用上述媒介作為政治資訊渠道。《東方日報》則與TVB類近，較多被反對運動的人使用（22%），支持運動的人中只有5%會以它作為資訊來源。

難讓互相敵視群體都使用同一媒體

而有大致相若的運動「支持者」與「不支持者」都使用的傳媒，其中包括有《明報》、「香港01」、有線電視、商業電台及「開電視」。但除了有線電視在總體使用人數上（15%）較多外，其他都在8%以下。這個現象顯示：一個媒體要讓社會撕裂後互相敵視的群體都使用，十分困難。大部分此類媒體都不受雙方歡迎，被邊緣化，這種現象令人擔憂。一些比較客觀獨立的媒體，因為提供了撕裂社群雙方都樂見與不樂見的內容及意見，可能吃力不討好。對立雙方的群體都可能指摘它們「騎牆」、「扮中立」、「隱形敵人」、「鬼」等等。沒有一個對立雙方都願意使用的平台，若要溝通不同或相左的意見，將難若登天。沒有溝通，不可能有共識，沒有共識，所有爭議只有爭持下去，最後便是「誰大誰惡誰正確」。

撕裂的媒體是果 撕裂的社會是因

當然，撕裂的媒體生態只是果，撕裂的社會才是因。如何解決撕裂的社會問題，理論上，人人都懂，而且各有自己的一套方法，但實際上怎樣做及是否有效，卻非人人都會及做得到。

以後的文章，我們還會談到，社交媒體的特性與不同立場人士難以溝通的關係、缺乏理性溝通平台的狀况，及社會運動中的瘋傳信息等問題。

作者李少南是香港恒生大學傳播學院教授，張國威、張志宇是香港恒生大學傳播學院副教授，胡欣立是香港恒生大學傳播學院助理教授

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[李少南、張國威、胡欣立、張志宇]