劉進圖：抗疫清零須封城封關

先說封關。《金融時報》在上周發表了一篇深度報道，講述澳洲控制疫情頗為成功，墨爾本經歷了112天的封城後，餐廳、酒吧和咖啡室都已重開，預計聖誕期間會非常繁忙，體育館也重開，預計澳洲對印度的板球賽吸引3萬觀眾入場。報道說，澳洲之所以能堵截病毒擴散，主要因為採取了嚴格的封關措施，自7月起規定每周國際到埗航班乘客人數上限為4000，近來增加至7000，確保每名到埗乘客都能入住酒店，接受為期兩周的檢疫隔離，而省與省之間也採取封鎖邊境措施，阻止人員流動。

澳洲嚴格的封關措施，令許多滯留海外的澳洲公民難以回國，預訂了的航班常因入境限額被取消，機票價錢飛漲，加上住隔離酒店單人成本達3000澳元（約1.8萬港元），令許多家庭難以負擔，澳洲政府前後安排了79班飛機，接了1.1萬名國民回家，而自行安排回國的累計有43萬，國民被迫滯留海外的悲情故事充斥媒體。

再說封城。就在武漢正式上報疫情一周年前夕，內地在12月26日錄得新增確診本土病例12宗，其中5宗在北京，皆住在順義區，而25日北京新增的兩宗確診病例，患者行蹤涉及順義區和朝陽區。據《新京報》報道，北京市政府宣布順義及朝陽兩區進入防疫最高級別的「戰時狀態」，即時展開大範圍的核酸檢測，順義計劃檢測80萬人，已採樣但未出結果的居民和企業員工不可外出，區內染疫者住的村莊實行封閉管理，由管控人員輪班把守，嚴防村民及車輛進出。

封城封關對經濟民生打擊很深

香港有許多政治人物喜歡把「清零」掛在口上，質疑特區政府沒有政治決心，缺乏「戰時狀態」思維，所以遲遲做不到「清零」。可是，到底該怎麼做才能「清零」？以封關為例，香港願意按照檢疫酒店房間數目，訂下每天抵港乘客上限，不惜取消航班，取消家居檢疫，取消機師、海員和政商要員的入境免檢權利嗎？若非如此，怎能滴水不漏？再以封城、封區為例，香港可以像朝陽、順義那樣，強制數十萬居民留在家中，直至採樣檢測結果呈陰性方可外出嗎？可以幾天內完成上百萬宗檢測嗎？可以為被封鎖居民保送一切緊急物資嗎？可以要求受影響區域所有食肆商店全部停業嗎？

袁國勇教授比較務實，他提出來的建議是：動員1萬名紀律部隊人員，協助衛生署上門尋找密切接觸者及收集檢測樣本，加快追蹤與隔離的步伐，與病毒傳播鬥快。如果連這一步也做不到，封城、封關等就更不消提了。「清零」？等到絕大部分市民都注射了疫苗，產生有效抗體以後，也許就會實現。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]