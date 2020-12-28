鄭立：2020年後最重要事：承認自己一無所有

但去到今年，去到連選舉也消失，民主派被大規模取消資格，一切初選什麼的投入都化為烏有時，大家就只能從夢中醒來，過去一切的爭議都可以完結，真相是，香港只是投票選受薪花瓶。

香港議會「捍衛法治」了那麼多年，拿「擋住23條」去作為選舉口號這麼多年，原來全部都只是虛幻。《國安法》的立法，證實了什麼擋住23條只是一個假議題，國安法已經超越了23條的所有效果，而且它還不需要立法會同意。

只要《緊急法》以及《基本法》附件三在，議會自以為能夠擋住什麼惡法，都只是自我感覺良好而已。

真相就是，議會絕對沒有能力擋住政府想立的法律，請停止幻想。至於香港的法院是否有如我們想像的那麼中立，那麼公正，撫心自問就好了。我們很快就會用上億的律師費，去證明這些律師費只是浪費。

一切的真理已經暴露出來，香港以為自己是已發展地區，實際上並不是；香港以為自己的選票能擋住惡法，其實並不能；香港以為自己有被憲制保護的法治社會，其實並沒有；香港人以為自己很受制度保障，實際上就只是國王的新衣。我們以為有的東西，其實全部都沒有，某程度上，今年是真理的大豐收，雖然醜陋，但我們至少知道一切的真相了。

承認沒有 才可開始建立

一堆人以為自己在捍衛什麼，實際上我們未曾擁有過。

事到如今，你只需要問自己一個問題：如果香港從來都沒有民主、法治，那麼我們也無從「捍衛」它們，相反，我們想要，就只能從零開始建立。

認知到自己什麼都沒有的人，才能建立些什麼，而香港人之所以沒有民主、沒有法治，就是因為一直以為自己有。

承認自己什麼都沒有，那我們才可以開始建立，而不是捍衛，不要再捍衛民主、捍衛法治了，你沒法捍衛不存在的東西。

作者是專欄作家

[鄭立]