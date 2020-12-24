楊文俊：群體免疫要做到 疫苗必須有得揀

可考慮以「安心出行」程式蒐集意見

香港政府已有計劃採購3款分別由中國科興、德國BioNTech（伙拍輝瑞和復星）以及英國阿斯利康出產的疫苗，3款疫苗不論是所採用的技術、有效率以至特徵等皆有所不同。由中國科興公司出產的疫苗，預計將會是第一批送抵香港的疫苗。接種疫苗與否雖屬自願性質，但特首林鄭月娥早前指市民預期將不可以自由選擇接種哪一款疫苗；然而昨天又有新宣布，說市民可透過選擇接種的時間、地點，來選擇接種哪一款。

顯然易見地，要避免疫症不斷在香港爆發，六七成市民自願接種疫苗屬當務之急。在疫苗的接種安排上，如何使市民願意主動接種是抗疫成功與否的重要關鍵。在醫學倫理上，市民作為疫苗的使用者，不但有權得知疫苗的特性，更有使用何種疫苗的選擇權。3款疫苗的抗毒方式本身已經就有所不同，潛在的副作用亦必有不同，安全性亦必有高低之分。如果政府不允許市民選擇接種哪種疫苗，那只要市民對3款疫苗中任何一款抱有質疑，即會選擇不接種，對達成六七成市民接種疫苗的目標，可謂背道而馳。現在特首指出市民可透過選擇接種地點和時間，變相選擇接種哪種疫苗，算是比先前「不可以自由選擇接種哪一款疫苗」較好。

與香港一海之隔、且同屬特別行政區的澳門，特首賀一誠於周日（12月20日）已指出，若政府訂購的3款疫苗同時運抵澳門，將會允許市民自由選擇接種哪一款疫苗。香港政府既然已開發專供抗疫的應用程式「安心出行」，可考慮以程式蒐集意見，市民通過程式向政府反映他們所希望接種的疫苗款式，政府即能通過程式所蒐集的數據妥為計劃如何分配疫苗，和如何方便市民接種他們希望接種的疫苗款式。

「派錢鼓勵接種」捉錯用神

另一邊廂，立法會議員梁志祥建議政府向接種疫苗的市民派發5000元，以鼓勵市民接種疫苗。是項建議捉錯用神，不但無法說服本來已對疫苗有質疑者接種，且有機會做成不適合接種者罔顧安全接種疫苗，可謂絕不可取。

於現今香港的求職市場上，絕大部分的全職工作者皆至少有每月港幣1萬元收入。5000元只不過是等同工作半個月的最低收入，因對疫苗安全抱有質疑而不接種的市民，不見得會因為有5000元獎勵而接種。

對接種疫苗的市民提供獎勵，更有機會使不適合接種疫苗者因為貪圖疫苗接種所帶來的獎金，而罔顧安全接種疫苗，類似的事件，在香港實際上或早已經發生過。2010年11月有報道指出，有區議員為鼓勵區內長者接種流感疫苗，向在其辦事處接種疫苗者派發米包；懷疑有一名已經接種該款疫苗的長者，因貪圖區議員派發的米包，竟前往區議員的辦事處第二次接種。同款疫苗接種兩次，將有可能引起嚴重副作用。是次的疫苗，並不是人人皆可以接種，英國政府已建議有嚴重過敏病史者不應接種。派發5000元予接種疫苗的市民，與派發米包予接種流感疫苗的市民，在措施的本質上可謂如出一轍，絕對有可能導致不適合接種疫苗者因貪圖5000元獎勵而隱瞞病歷接種，導致他們生命受到威脅。

要使香港盡快步出疫症帶來的陰霾，重新出發，政府有責任以合適的政策令市民主動接種疫苗。當中，通過政策上的妥善安排，使市民可以以最大程度的便利接種他們希望接種的疫苗，將有利於增加主動接種疫苗的人數。政府應以爭取抗疫成效為主要目標，順應市民需要，盡量使接種疫苗的安排符合市民的要求，以盡快達成群體免疫，使香港重回正軌。

作者是時事評論員

[楊文俊]