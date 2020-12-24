陳帆川：2020媒體回顧：課金課到手軟

對於傳媒寒冬，包括《蘋果》被搜、港台受壓、有線裁員、大量新聞工作者凍薪減薪放無薪假等，或多或少屬意料中事，不再多談了，反而自媒體紛紛華麗轉身，逆市大豐收，似乎更有參考價值。

香港每一次的政治風暴，都會觸發一個網絡上的流量巨浪，從而為網絡帶來變革。去年「反送中」示威掀動全城情緒，媒體（包括自媒體）只要乘着這個流量巨浪，作出政治表態，或者扮演固定的角色（例如現場直播），就可輕易獲取巨大流量，包括網站瀏覽量、YouTube觀看次數，或者facebook互動數等，這跟2014年雨傘運動時的情况如出一轍。

「反送中」跟「雨傘」不同的是，「雨傘」後誕生的新媒體，包括立場新聞、傳真社、端傳媒等，都算是具有規模的媒體，有記者有編輯有老總；「反送中」後催生的自媒體，卻很多是業餘、零散，甚至是一人KOL，蟻多摟死象。這場自媒體旋風颳起了一場課金熱，持續至今，愈來愈多人躍躍欲試。

現在每天都有人開Patreon向讀者徵費，參加者由自媒體、到KOL、到政客和學者，再到跟政治無關的財經和娛樂帳號。回想2013年WhatsApp宣布收取約1美元年費已弄致滿城風雨，今時今日大家對虛擬產品價值的看法，已經翻開新一頁。

資訊收費方法愈來愈多

隨着收費平台推陳出新，要玩資訊收費，方法會愈來愈多。香港已經有財經KOL賣飛，在Zoom開講座，大收旺場；在外國，Patreon其實主要用來聽Podcast，想訂閱Newsletter（通訊）看文字，很多人選擇用Substack；另外看遊戲直播有Twitch、看名人有Cameo、看成人內容有OnlyFans。

當不少香港媒體還在facebook、Instagram和YouTube上摸索，收費自媒體平台已經如雨後春筍般在全球湧現，香港這一波Patreon熱可能只是熱身。以前我們喜歡說，facebook過時了，現在流行玩IG，然後又說IG也過時了，現在玩抖音。這種一物取代一物的說法，或許才是真正過時。課金的時代到了，香港人沒有選票，勝在還有錢。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]