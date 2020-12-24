梁美芬：疫情無望清零 民望隨時清零

更令人憂心的是，李偲嫣夫婦的情况並非個別例子，每次疫情高峰期都有密切接觸者遲遲未獲送往檢疫中心，甚至確診病人未能即時送院治理。本月中就有一位62歲女士在等候檢疫時離世，第三波疫情時一度有過百確診病人未送院，有獨居確診者更因家中斷糧又得不到政府支援，要冒險外出買菜。

上述個案還引出另一個問題：二人10日的檢測結果均為陰性，但後來雙雙確診。由沒有受過醫學專業訓練的一般市民自行採集深喉唾液樣本做測試，準確性一直受質疑。據8月報道，中大醫學院研究指，深喉唾液檢測結果假陰性比率高達三成，11月在機場也發生多宗深喉唾液檢測假陰性，未能阻截病毒走入社區。政府應考慮全面改用更準確的方法，例如鼻咽拭子測試。

抗疫等運到害死市民經濟

對此，食衛局長陳肇始回應時，叫嚷着：衛生署若人手不足時，一定要出聲；企圖置身事外，怎可能呢？食衛局是政策局，負責統領抗疫防疫政策，但10個月來，竟沒有關心執行團隊出現人手不足及其他種種問題。很多專家早已預視的第四波疫情，食衛局除了一口拒絕全民強制檢測外，亦沒有及早作內部調配人手及向中央政府請求派醫護人員增援。第一波疫情爆發，政府當時準備和經驗不足，市民尚且覺得情有可原，但同一個錯誤拖了一年，又拒絕學習內地抗疫的成功經驗，政府以這種等運到的態度去打抗疫戰，最後一定會害死市民和香港經濟。政府應該虛心向內地學習，全民強制檢測加上接種疫苗，才有機會清零，恢復經濟。

無病變有病，有病變大病，大大耽誤了病人的治療，徒增同住家人的感染風險，如此差劣的安排實在令人無法接受。陳肇始局長作為抗疫元帥當然責無旁貸，而衛生署和衛生防護中心作為抗疫的最前線部門，署長陳漢儀和總監黃加慶曝光率極低，市民甚至記不起有這兩位高官，只知道張竹君醫生。陳肇始式的「張弛有道」表現如何，公眾有目共睹，再做下去不單疫症清零無望，反而會令政府的民望面臨清零，將市民對香港醫療系統的信心清零。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]