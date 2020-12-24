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張志剛

筆陣

筆陣：專家的邊界 ／文：張志剛

【明報文章】日前政務司長率領官員和流行病學專家前往深圳與國家衛健委會面，會後有簡短公布。根據日前《明報》的報道，衛健委只傳達中央囑港訂清零目標並敦促落實，但未有指令要求香港作全民檢測。

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