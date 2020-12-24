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2020年12月24日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：專家的邊界 ／文：張志剛
聞風筆動：建制解讀衛健委新聞稿 透視中央不滿港府防控 ／文：李先知
李立峯：媒體有沒有責任為社會提供正能量？
李峻嶸：政府要處理的「異化」是什麼？
戴耀廷：人心思變
梁美芬：疫情無望清零 民望隨時清零
陳帆川：2020媒體回顧：課金課到手軟
楊文俊：群體免疫要做到 疫苗必須有得揀
筆陣：專家的邊界 ／文：張志剛
【明報文章】日前政務司長率領官員和流行病學專家前往深圳與國家衛健委會面，會後有簡短公布。根據日前《明報》的報道，衛健委只傳達中央囑港訂清零目標並敦促落實，但未有指令要求香港作全民檢測。
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筆陣：專家的邊界 ／文：張志剛
聞風筆動：建制解讀衛健委新聞稿 透視中央不滿港府防控 ／文：李先知
李立峯：媒體有沒有責任為社會提供正能量？
李峻嶸：政府要處理的「異化」是什麼？
戴耀廷：人心思變
梁美芬：疫情無望清零 民望隨時清零
陳帆川：2020媒體回顧：課金課到手軟
楊文俊：群體免疫要做到 疫苗必須有得揀
聞風筆動：建制解讀衛健委新聞稿 透視中央不滿港府防控 ／文：李先知
李立峯：媒體有沒有責任為社會提供正能量？
李峻嶸：政府要處理的「異化」是什麼？
戴耀廷：人心思變
梁美芬：疫情無望清零 民望隨時清零
陳帆川：2020媒體回顧：課金課到手軟
楊文俊：群體免疫要做到 疫苗必須有得揀
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