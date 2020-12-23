劉銳紹：「反壟斷」實質 防富可敵國

綜合會後從各方釋放出來的信息，官方認為在一些跨行業、跨界別的範疇裏，已出現可以控制甚至支配市場的力量；尤其是在互聯網世界，更可以造成壟斷局面，「用超級大平台優勢打壓中小競爭同行，傷害公平交易」。所以，現在已到「強監管」的時代了。

平心而論，如要取得平衡，官方有需要、有權力和有責任保證公平競爭，維護市場健康發展，這是無可厚非。不過，事情也許不是那樣簡單。我看，值得從以下3點探討。

避免「富人涉政」 確保政權穩定

（1）「反壟斷」的重點其實是防止和打擊財大氣粗、富可敵國，避免出現「富人涉政」，甚至富人（在背後或公開）干政的局面，確保現政權穩定。

這種擔心不是今天才出現的。早在江澤民和胡錦濤年代，一面要維持經濟發展，不得不「調動民營經濟的積極性」，但一方面又要防止他們經濟強大後成為對中共的威脅。所以，在江、胡年代先後修正了統戰政策，增加了6類新統戰對象，民營企業主就是其中之一。例如，安排他們成為人大代表、政協委員；對於影響力大的民營企業主，更要設法納他們入黨。說得直接一點，就是收編，成為「自己人」，對黨來說才有較大的保障（參閱《明報》觀點版2018年12月27日拙文〈經濟成績主要是民間作用〉）。

由此可見，民營企業家壯大到一定的程度，就只能在黨的接受程度內生存，否則就會受到制約，甚至慘淡收場。這也是中國歷史的規律，明太祖朱元璋打江山時得到商人幫助，但執政後卻擔心商人沈萬三富可敵國，把他發配到偏遠的雲南「墾殖經營」（實際是要他無法翻身）。再如西晉的石崇，以至今天的富豪，如果受政權顧忌，只能逆來順受，減輕損失，因為在中國的封建土壤裏，不可能出現富可敵國的情况；即使商人沒有此意，但也無法阻止執政者有此顧忌。所以，外傳官方審議螞蟻集團上市事宜時，集團的實際控制人馬雲願意把部分業務「上繳」，「只要國家需要就行」（見《華爾街日報》），但「螞蟻」最後還是不能上市。官方對「螞蟻」的信任程度如何？可想而知。

說得深入一點，中國歷代執政者都擔心在政治層面上的官商勾結，尤其是富可敵國的商人與心存不軌的「皇親國戚」或政敵走近，更必須防患未然，及早打散。所以，薄熙來、周永康案審理時，一些商界人士也同時受查，正是這個原因。如今中共「二十大」（2022年）逐步接近，當局為了保證政權、經濟和社會穩定，避免引起波動，防止官場與商界合流而形成的暗浪變成湧浪，預防性的行動也到了謹小慎微的地步。所以，「反壟斷」、「防資本無序擴張」，也成了必須手段。

中共本身也壟斷 誰來監督它？

（2）既然「反壟斷」，那麼中共本身有沒有壟斷？它有權監督壟斷，但在現實上它也在壟斷，那麼誰來監督它呢？

這個問題就像中紀委由上而下監督貪官污吏一樣，有權、有責、有例，但誰來監督中紀委，以及中紀委也監督不了的人呢？至今也沒有行之有效的方法。因此，中紀委高官也先後出事。人們都問：為什麼這問題一直解決不了？還是因為不去面對這問題？

其實，監督壟斷不一定涉及政治層面（因為中共是中國的執政黨，而中國又是單一制的國家），但中共也控制了很多大型國企和中央企業，同樣壟斷市場。雖說這些國企牽涉國計民生，有駕馭和規範市場的需要，但即使如此，官方的市場行為也應該受到公開法律的真正監督。眾所周知，中共的壟斷從來是不透明的，經常出現黨紀大於國法的情况，黨的需要和行為往往大於法律的運用範圍。這才是令人關注的。

早前，螞蟻集團的上市計劃被叫停，全國人大又將修訂《反壟斷法》，把互聯網等壟斷行為包括在內。讚許者認為這可以避免引發危機，保證民眾的利益。好！既然如此，為什麼不可以同時制定政策，讓國企、央企，以至黨的壟斷行為也受到監督呢？

這裏順帶一談，人民銀行前行長戴相龍最近提議，把貪官的贓款撥作養老金之用。外界不知此議的背景，是個人意見，還是官方的轉彎放風？但如果此議成事，日後操作的權力肯定也是由官方壟斷的了。那麼，「贓款」的定義就難以界定了：是根據在法院裏公開的贓款數字？還是真實的貪污數字呢？因為官方處理這些案件時，為免外界感到震驚，往往隱瞞真實的貪污款項，外界難以得知。所以，權力的壟斷也是一大值得關注的問題。

若因「反壟斷」扼殺生機

又是一大浪費

（3）發揮「反壟斷」的良性效果時，如何避免副作用甚至反作用？

如今為了避免超級平台壟斷互聯網和網絡金融等行業，是可以理解的，但中央早前才鼓勵過金融創新，現在操作時卻又有點進退失據的心態，這不是前後矛盾嗎？這就像中央最近強調「雙循環」之下要進行「需求側改革」，與年前提出的「供給側改革」（包括去槓桿、去庫存等），又有點背道而馳。這些例子說明中國無論處理政治或經濟問題，也必須深思熟慮。如果因為「反壟斷」，保穩定而扼殺了可以小心行事的生機，那又是另一大浪費！

作者是時事評論員

[劉銳紹]