陳景祥：政府抗疫五宗罪

香港「冇得揀」，澳門人卻可以自由選擇，反差太大，林鄭政府自然又成箭靶。政府抗疫不力，近期已成建制和泛民齊轟政府的「共識」，相比之下，建制批評得更加起勁，令林鄭政府窮於招架。

但是，把抗疫問題「政治化」，建制派很快就會遇到考驗。最近接連有懷疑確診新冠肺炎患者要在家等候檢疫，結果拖延數天，有病者最終離世。這個議題最早由建制派議員向政府開火，但其中一名苦主家人周日召開記者會，卻是由泛民（前）議員替苦主家人出頭。現在議會內「非建制派」只佔極少數，建制派議員會否接手由泛民處理的個案，繼續在議會內向政府施壓？

選擇疫苗也如是，建制派議員會否加入批評政府，要求接種疫苗「有得揀」？有選擇是好事，但眾所周知，以今時今日的政治氣候，如果由市民揀，大比數要求注射外國貨而拒絕國產疫苗的可能性極大，屆時林鄭政府如何向中央交代？到時候建制派也要「孭鑊」！澳門居民有得揀，相信是特首賀一誠有信心澳門人會「正確選擇」，但林鄭特首有這個信心嗎？

建制派內某些人士狠批林鄭，背後還有其他政治盤算。我在11月25日文章〈「清零」的路線之爭〉中，指「愛國陣營」眼中，林鄭政府拒絕強制全民檢測，其實是拒絕內地協助，令香港無法「清零」，經濟奄奄一息。政府斥巨資購疫苗，也不是全部買國貨，反而要在市場上搶購外國疫苗！

以批判林鄭抗疫無能為「切入點」，將會令她的民望更加低迷、連任機會更加渺茫，有心人就可以乘勢而上……建制派跟特首割席，令支持政府抗疫工作的力量更單薄，政府推動各項政策時阻力更大。

特區政府抗疫成績差劣，究其原因，是政府抗疫工作有五宗罪。

第一宗：政府民望太低

政府民望太低，可說是「原罪」。民望低，結果是政府無法動員群眾支持政府的抗疫工作，每一項政策出台都難以貫徹執行，例如全民檢測，政府最初曾預計有500萬市民參與，結果僅得170多萬人；「安心出行」本意是鼓勵民眾養成習慣記錄出行，減低病毒進一步擴散，但公眾反應冷淡。現在推全民接種疫苗，恐怕最後反應也不會理想。

如果政府堅持疫苗「冇得揀」，民意必定引澳門為例，堅決反對政府「一意孤行」，結果願意接種的人將會大減。據世衛專家意見，需要65%至70%人口願意接種疫苗，方可產生群體免疫效應，即要有約487萬至525萬香港人接種，以林鄭政府目前的狀態，要達標相信非常困難。假如像早前全民檢測般大事周章，反應卻十分冷淡，群體免疫效果又達不到標，最終又只是白忙一場。

第二宗：無法爭取建制派支持

事實上，建制派在疫情爆發之後有不同訴求，工商界背景的政黨希望政府幫助中小企、食肆、旅遊、零售，這些都是它們的票源和支持者。基層和工會背景的政黨則要求設臨時失業救濟金，把資源用在打工仔身上，而不是救企業老闆。「愛國陣營」則力主要借助內地力量推行全民強制檢測，達至本地個案「清零」，盡早恢復通關，經濟才能再見曙光。

訴求各有不同，政府有些做、有些堅決不做（例如臨時失業救濟、全民強制檢測），結果「得罪」了建制政黨，令原來民望已經極低的政府連基本盤都無法保住。

第三宗：沒有明確的抗疫目標

行政長官在1月25日召開抗疫記者會，表示政府抗疫有六大策略和措施，但沒有說明，抗疫工作以什麼為目標？到12月11日行政長官舉行記者會，回顧政府一年的抗疫工作，說有8項策略，同樣沒有說明，策略的目標何在？到底「清零」是否政府抗疫的目標？還是把確診個案控制在某一水平就算是達標？

策略是配合目標而訂，如果真以「清零」為目標，政府應該安排一系列措施去落實，而不是遇上一波疫情就推幾項措施應對，結果給公眾的印象，就是政策反覆無定，水深火熱的日子不知何時了！

這次全民接種疫苗亦如是，到底是否以65%至70%接種率為目標？還是有多少就接種多少，見步行步？至今未見政府交代！

第四宗：不諳民情，政策離地

中午禁堂食令工人要在街頭開餐，成為城市「奇觀」，高官接受訪問時竟然說做決策時「沒有想到這個問題」，真令聞者嘩然。

失業問題愈趨嚴重，高官仍然堅拒設臨時失業保障，卻叫失業人士申請綜援，只會令人更覺高官涼薄。政府抗疫防疫至今耗用了約3000億元公帑，卻爭取不到民意支持，皆因整個政府跟民情嚴重脫節。

第五宗：各自為戰，發揮不出領導核心

政府內部各自為戰，發揮不出抗疫領導核心的作用。特首在1月25日的記者會上，宣布設立一個由她領導的督導委員會和指揮中心，下設4個工作小組，分別是陳肇始局長領導的疫情防控工作小組、由政務司長領導的應變行動工作小組、由民政事務局長領導的公眾參與工作小組，以及由政制及內地事務局長領導的抗疫傳訊工作小組。過去一年，公眾經常見到關於抗疫工作的高官，主要是特首、陳肇始局長和衛生防護中心的官員，其他幾個小組的負責人「能見度」極低。

至於應變行動、公眾參與、傳訊工作更是「似有若無」、乏善足陳，政府不像是一個抗疫團隊，只見一兩個官員在「死撐」！尤其公眾參與，自疫情開始以來，政府何曾有什麼公眾參與的抗疫活動？疫情之下，社區內有極多需要幫忙的家庭，民政事務局做過什麼？

民間抗疫 顯示公民社會成熟

以香港人口計、比較其他國家，本地新冠疫情的確診和死亡人數並不算高，但原因不在政府抗疫得力，而在民眾懂得自保（勤洗手、戴口罩、保持社交距離，已朗朗上口人人照辦），專家和學者透過各種途徑，提供大量有關疫情的資訊和知識，全民自我學習、自我防禦，充分顯示了香港公民社會成熟的一面。

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]