歐陽五：中美應抓住「視窗期」重拾共贏心態

事實上，無論是從貿易戰、防疫戰、科技戰，以及由此上升的制度乃至文明比較的各種討論中，中美博弈，孰高孰低、誰輸誰贏的問題都是最受追捧的話題展開方式。更有甚者認為，爭論中美輸贏並無意義，討論各自的痛感才有價值。

筆者以為，如此看熱鬧心態的討論，實屬只見樹木不見森林。一來眼光狹隘，往往只限某一領域博弈，未見雙邊和世界全域；二來目光短淺，只論一時輸贏，不見歷史經驗和未來前景。一定程度上，中美和解的輿論環境被這種非此即彼、非黑即白、你死我活的話語體系所禁錮。輿論裹挾民意趨向保守，民意又限縮開明施策。中美深陷過時的零和博弈邏輯太久，以致難以喚醒共贏的健康心態。

平心而論，中美間會有輸贏嗎？儘管美國麻煩纏身，但仍是公認全球最強大國家，科技能力、創新氛圍、經濟體量無人能出其右，更遑論全球部署的軍事和戰略體系、對戰後現行國際體系的支配力，外界都期待美國重回國際舞台中心、重擔全球責任。中國且不說無替代之力，也無替代之心。與此同時，中國已成全球第二大經濟體，不僅坐擁全球最完備工業體系，更有遠超美國的龐大市場潛力、在全球價值鏈中難被取代的獨特地位。外界同樣不願加入任何排斥和抵制中國的地緣政治聯盟。

資料的體現更為直觀。中美相加，人口佔比全球逾五分之一；貿易總量佔比全球近四分之一；製造業和GDP總量均佔世界四成；兩國科研費用總計佔世界近一半；在世界500強企業中，中美佔比近半；獨角獸企業則佔全球八成。

以此觀之，中美任何一方都不會也不應成為博弈的輸家，兩國有什麼理由選擇對抗而非合作？

因此，與其進行戰略消耗、互相傷害，中美更應在視窗期找回共贏心態，面向未來。過往41年的建交歷史中，雙方曾在地區、反恐等安全問題中充分協調；在經貿議題中實現互惠；歷次金融危機後，中美也各盡所能，攜手各國促進全球復蘇；在風災、地震、疫情等非傳統安全上，兩國各界互相施援，推動全球有效治理。

摒棄過時競爭經驗 跳出輿論陷阱

誠然，以刻下形勢，重塑共贏的基礎仍顯薄弱，但須知，零和博弈的輸贏論更會無果而終。無論有多困難，中美都應摒棄過時的大國競爭經驗和思維模式，跳出輿論陷阱，共同摸索新的大國共贏相處之道。這不僅將再次成就中美，令中國實現百年復興的目標，亦能延續美國作為全球強國的歷史周期。同時，也將極大彌合全球治理赤字，讓現行國際秩序在平穩中，無痛感地進行改良。

未來，美國在處理新冠肺炎疫情大流行、促進經濟復蘇、緩解種族矛盾、推動應對氣候變化共識等優先方向中，不少都需要與中國合作。美國不應繼續無視中美存在的廣泛共同利益和巨大合作空間，更不應繼續將中國視為美國威脅。中美高層、學界不妨盡快搭建溝通管道，建立對話機制，從國際公共利益入手，推動共贏心態的回歸。無論現在還是未來，中美都不是互相的麻煩和問題，中美應該學習，如何讓對方成為協助解決自身和全球問題的鑰匙。

作者是時事評論員

[歐陽五]