梁美儀：政治先行 抗疫戰難打

趙太的悲劇發生後，像是政府部門的夢醒時分，政務司長張建宗隨即親自協調不同部門進行大型撤離行動，結果在約一日內，將逾480名等候檢疫人士送到檢疫中心。然而，這種內部協調工作，不是一早就由政府最高層去統籌的嗎？

猶記在2009年，本港出現了首宗人類豬流感個案，政府即時封鎖患者曾入住的酒店，禁止酒店內人士離場以進行隔離，時任特首曾蔭權即日宣布，由他親自領導應變督導委員會應對疫情。事後雖有意見認為政府反應過大，但香港這場抗疫戰最終是成功的，整個社會沒多大受豬流感困擾。

特區政府忙於政治工作

可惜的是，如今的特區政府，在世紀疫症當前，還要忙於「正本清源」的政治工作。本應全城醫護齊心抗疫，醫管局礙於政治需要，向曾罷工要求政府封關防止疫症傳入的醫護扣薪。這雖然已是較輕的懲罰，但醫護士氣怎會不受影響？

香港進入第四波疫情以來，本地不明來源個案區區皆是，甚至出現不少有多宗確診個案的「疫廈」。這時候，各區民政事務處與區議會其實可好好合作，協助居民強制檢測或處理送檢事宜。現實是怎樣，大家也可看到了。大家聽到的，是有民主派區議員投訴，當局遲遲未向區會派發口罩等抗疫物資，以便分發予市民。

每事政治先行，本港抗疫之路難行，受難的，是整個社會，是普羅市民。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]