湯愛倫、鍾婉儀：稅務優惠、交通補貼 助港人拓大灣區機遇

推跨境交通工具特惠月票

總體來說，大灣區有着完善的交通網絡和配套，包括廣深港高鐵、港珠澳大橋等，帶來「一小時生活圈」的便利化。在生活便利化的前提下，然而往返口岸工作的港人每日需支付額外交通費開支，用作乘搭跨境交通工具往返香港及中國內地大灣區工作，無疑會增加這類人士的經濟負擔，而有可能減低其到大灣區工作的意欲。因此，特區政府和國內有關部門應合作推出特惠月票給口岸作業人士乘搭跨境交通工具，我們相信會得到相關人士的歡迎。除以上途徑外，特區政府或可考慮為在大灣區有商業活動的港企提供一定金額的交通補貼，以協助企業安排跨境交通服務給予在港居住的員工往返香港及大灣區工作。這除了可以減省員工的個人開支，也能鼓勵企業在大灣區開拓業務，加強城市與城市之間的聯繫。

個人進修開支扣除 可包括內地課程

另外，為鼓勵人才流動和吸引有關人士在內地獲取有關專業資格以配合就業發展需要，建議香港稅務局考慮擴闊現時個人進修開支扣除的條件，在內地由獲審批的教育提供者或機構所提供的教育課程，應也可得到相關的稅務扣除。此舉有助為港人到大灣區以至內地發展提供更大的機遇。

近年，特區政府提倡香港市民在退休後可考慮到廣東或福建等地退休，現時這類退休人士雖長居在內地，但亦符合資格申請香港的普通長者生活津貼或高額長者生活津貼。在此，香港稅務局可考慮容許納稅人可扣除供養在大灣區內居住並持香港永久居民身分證的父母／祖父母／外祖父母的免稅額。同樣地，長者住宿照顧開支扣除亦應包括在大灣區的長者院舍。這些措施除了鼓勵退休人士可考慮在鄰近香港的內地城市過退休生活，同時可減輕在港子女供養父母或祖父母的財政壓力。

大灣區的機遇及發展空間有效地吸引各地企業、專才。如特區政府能考慮以上建議，相信對香港經濟及人才發展會帶來正面和積極的效應。

作者湯愛倫是德勤中國總監，鍾婉儀是德勤中國高級經理

[湯愛倫、鍾婉儀]