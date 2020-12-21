陳智遠：旅業解困 還未進入問題

這種嚴重惰性，根本無助旅遊業在疫後面對新常態。

盲推本地遊 無法擺脫「殺雞取卵」

舉近年大力推動的本地遊為例子，當出入境旅遊完全停滯，「本地遊」忽然被視為救命草，不少旅行社推出大量本地遊行程，而政府為替業界紓困，亦推出鼓勵計劃資助旅行社推出本地遊產品。但整個推動思維又是以業界利益為先，卻沒有進入核心問題：如何在短期謀利之際，讓本地遊可健康持續發展，以尊重地區居民、保護城市的旅遊資源為先，而非再次產生破壞社區安寧的旅遊業生態。

香港旅遊業發展以往一直側重面向內地旅客，結果以購物為主的不過夜旅客大增，市場變得只以購物主導，旅遊業生出惰性，求量不求質，不需創新景點或加強本港文化推廣，造成旅遊業生態扭曲的結構性問題。早年不少報道亦提及，不少社區居民討厭旅遊巴阻塞交通，餐廳酒樓只做「團餐」，生活小店清一色變成金舖藥房，批評旅遊業只顧搵快錢，忽視居民生活機能需要。當我們突然大鑼大鼓要推動「地區特色旅遊」，業界有否先反思我們有多理解及尊重「地區」？

當未理順本港旅遊業發展的根深柢固問題，盲目推動本地遊，根本無法擺脫以往殺雞取卵式的發展模式。而除了業界，整個城市的旅遊政策發展及管理亦需要與時俱進，才能逐步解決旅遊業的弊病。

沒法有系統保護地區旅遊資源

首先，我們沒有良好的旅遊資源管理政策，政出多門，卻沒法有系統地保護地區旅遊資源。業界集中發展購物零售，忽視其他旅遊配套，甚至公眾旅遊道德教育，導致購買以外的旅行無法生存：鄉間生態被破壞、城市古蹟歷史消失、文化傳統沒法在市場延續下去。香港本已是個商業城市，生活枯燥乏味，創意高度壓抑，文化價值不被重視。眾多本地文化問題尚未理順時，我們根本沒有推廣本地特色深度遊的基礎。即使在表面加入所謂「深度」行程，也只會是小修小補，而非根深柢固地提升對本地文化及獨特旅遊資源的重視。

與民眾共創互贏？旅業領導不關心

同時，地區在整個旅遊政策及策略發展中，可以說是角色欠奉。以往遊客過多為社區帶來滋擾，旅遊業得益，卻把所有社會成本轉嫁到其他人身上，導致旅遊業與地區正面衝突。這種矛盾關係固然從來沒有解決過，業界亦未有考慮要發展「地區特色旅遊」。在日本、台灣等地早已發展出「地方創生」風潮，關鍵是要地區明白自己的文化內涵，並重新包裝成為獨一無二及深刻的旅遊體驗。當中，由居民參與帶來在地體驗，絕對是成敗關鍵。

日本和台灣都明白，如何在旅遊發展時，確立與地區及民眾共創互贏的生態，是最關鍵的問題，但坦白說，這是香港旅遊業領導們一點也不關心的事，成為發展本地遊最結構性的問題。

我們需要新的模式，讓社區在旅遊經濟中真正受惠，旅遊業應強化地區特色，吸引更多不同需要的旅客，促進地方經濟，也帶來資源改善居民生活質素，建立良性循環。有如日本及台灣的地方創生模式，也同樣有賴地區的獨特人文風情。

需加強文化定位 業界社區同參與

事實擺在眼前，我們再不能完全放任旅遊業純粹以市場運作，還需妥善管理旅遊資源，加強以文化角度重新定位，引入業界和社區共同管理、共同參與的工作倫理，並在地區層面定期觀察回報，盡快反應及改善旅遊業對地區的影響，讓地區和旅遊業共同得益。

疫情出現之前的「常態」，其實一點都不正常，業界與社區的關係早已嚴重破壞，付上耗盡社區及生態資源的代價，公眾也已非常警惕，不會輕易容許旅遊業「恢復原貌」。可以預見，舊有只以跑量取勝之道已注定走向死路一條，旅遊業定必進入「新常態」。雖然現時政府堵截不了源頭個案，加上除罩跳舞群組，令到第四波疫情強勢反彈，早前剛重啟的本地遊在一個月後又擱置了，卻又正好再給業界機會重新思考，究竟社會需要怎樣的本地旅遊發展？

作者是活現香港（Walk in Hong Kong）共同創辦人及行政總裁

[陳智遠]