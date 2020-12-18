凌嘉勤：香港還要向外輸送多少個啟德發展區

善用香港自己的建築廢料填海

社會上對「明日大嶼」的其中一項擔憂，是「明日大嶼」填海工程需要向外購買昂貴的海砂和機砂，大大推高發展成本，對香港的公共財政承擔造成沉重壓力。事實上，只要妥善利用不會腐化的惰性建築廢料，填海造地成本便可大幅下降。如何善用香港自己產生的建築廢料填海，必然是「明日大嶼」研究的一項重要課題。

香港市民每天都見到的建屋、拆樓、挖掘隧道和地庫、鞏固斜坡、重鋪路面、家居裝修等工程，每年均產生約1500萬公噸的建築廢料，當中約九成是惰性物料（註1），如岩石、混凝土、瀝青、瓦礫、磚塊、碎石及泥土等，適合用於填海。換言之，政府只要做好這些惰性物料的傾卸管理工作，使它們用於填海，便可大幅降低「明日大嶼」的填海造地成本。

有人擔憂「明日大嶼」將與機場三跑項目一樣，面臨海砂價格暴升問題，令填海工程費用大幅增加，事實為何還需看前因後理。踏入1990年代中期，不少港人開始關注維多利亞港的填海計劃，反對填海的聲音漸趨強烈，政府承諾必先完成法定土地用途規劃後才會進行填海工程，加上其後出現的亞洲金融風暴，香港面對多年財政赤字，自此沒有策略性填海造地發展計劃，因而亦沒有提供公眾填土區。近年的港珠澳大橋口岸島及機場第三跑道的填海工程，受工程延誤影響，為求追趕進度只能以金錢換時間，高價向外購買海砂、機砂，致令公眾誤解填海工程必須購買昂貴海砂、機砂。

由於不能容納本港自己產生的建築廢料，自2007年起政府便將建築廢料跨境運往廣東省台山市的填海工地。據政府土木工程署資料（註2），香港每天要用數十艘躉船，從香港走170公里把填料運到台山，傾卸後空船回程，來回船程需時22小時。截至2015年香港已為台山填海造地640公頃，相當於兩個啟德發展區。

台山接收香港建築廢料造地的同時，香港卻受缺乏發展用地之苦，市民繼續為上車之難而望樓興嘆。我們不禁要問：香港還要向外輸送多少個啟德發展區呢？

政府去年提交給立法會的文件顯示，「明日大嶼」研究預算開支約5.5億元，需時3年半，當中包括為鄰近交椅洲的人工島進行詳細的規劃及工程研究，以訂定填海範圍、土地用途，以及技術可行性，並就制定發展方案進行環境影響評估；另外還需就連接香港島、中部水域人工島等交通進行研究。

鑑於「明日大嶼」研究的地理範圍及涉及工程項目的複雜性，以及難以預計公眾參與需時多久，若面對大量反對意見，甚或反對人士要求啟動司法覆核，加上政府仍需到立法會為每個工程項目申請撥款進行工程設計，並再申請撥款動工，最終才會進入施工階段。

以上種種過程均耗上相當時間。以新界東北新發展區（即古洞北和粉嶺北）為例，它的規劃及工程可行性研究在2008年開始，2013年研究完成，2015年分區計劃大綱圖獲行政會議批准，到2019年5月才得到立法會財務委員會通過335億元前期工程撥款，前後歷時約11年。由此推算，研究工程更複雜的「明日大嶼」定必需時更長。若未能盡快展開研究，增加房屋供應的目標又將落空。

全面規劃需時 「明日大嶼」須盡快研究

要大幅增加房屋及土地供應，向來都沒有速成之法，填海就是一項長遠策略性投資。香港對「明日大嶼」這類策略性基建項目有豐富經驗，也有完善的行政和法定程序，這不可避免是一個冗長及複雜的過程，單是進行全面的規劃、工程及環境影響研究已需時數年。市民對「明日大嶼」存在各種各樣的擔憂和疑慮完全可以理解。政府必須盡快為「明日大嶼」進行全面和綜合的整體研究，取得科學和客觀的數據和資料，社會大眾才能理性地討論「明日大嶼」的利弊，客觀地審議項目應否實施、何時實施。

註1：發展局網頁：bit.ly/3nmFc5m

註2：土木工程署資料：bit.ly/37iS4DO

作者是規劃署前署長、香港專業及資深行政人員協會「明日大嶼」專責小組成員

[凌嘉勤]