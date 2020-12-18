葉健民：苦難一年：黑暗之中總會找到光

新冠病毒要我們摒棄傲慢無知

病毒無情，迅速帶走了百多萬生命，但也再次提醒我們必須對大自然有敬畏之心。21世紀的現代社會，人類的科技文明發展迅速，大大提高了我們的物質生活水平，但也同時令大家誤以為有駕馭萬物的能力。今次面對自然生態的突然變異，世人束手無策命如芻狗。面對新型病毒，超級大國進退失據方寸大亂，淪為世界最大疫區，哪怕是腰纏萬貫位極人臣的人中龍鳳，亦同樣無法逃過一劫。一場疫情，令我們明白人類其實何等渺小，要大家重新反思與大自然的關係。我們曾相信可以永無止境地維持當前對地球資源掠奪式的消費模式，也誤以為總有辦法把代價轉移到落後國家或者遙遠的未來。新冠病毒正是當頭棒喝，要我們摒棄這種傲慢無知，對大自然必須抱有謙卑之心，要重新想像如何以負責任的態度與環境生態共存。

社交限制下認清最珍惜的人和事

世界停擺，也令我們思考原有的生活模式。原來，沒有購物消費一樣可以找到生活情趣，取消無聊瑣碎的文山會海反而有利解決問題，也讓我們明白網上世界永遠不會取代朋友間的會面擁抱，而稍為放慢所謂工作效率也不是世界末日；很多一直以為不可缺少的物質消費，原來可有可無；在社交限制下，我們也認清楚自己最珍惜的人和事。在這段日子中，慶幸發現自己對知識的追求仍然強烈，缺乏學術討論思想砥礪原來會令自己感覺恍似陷入缺氧狀態，也再次確定有幸為人師表啟迪思維的成就感。一場疫劫，令我們看到「常態」以外的可能，打破了「別無選擇」的思想惰性，也加深對自己的認識。人到中年，「被迫」做了一次一直拖延迴避的生活態度盤存點算，未嘗不是一件好事。

2020美大選說明民主體制優越

當然，這場反思不單止於個人如何安身立命，也有對價值堅持的重新思考。2020年是美國大選年，美國選民成功把禍國殃民為害世界的特朗普拉下馬，再次體現民主制度自我糾正的能力。選舉不一定能選出賢能，但與極權專制不同之處，是公民有權在下次選舉以和平方式選擇授命他人，以避免國家一錯再錯，有機會阻止殘害社稷的昏君繼續為禍。這些道理，其實只是政治學ABC，但近年世界各地民粹右翼政權先後登場，令不少人懷疑民主選舉的價值。美國人以選票撥亂反正，正好為民主制度打下一口強心針。而面對特朗普厚顏毫無根據的選舉舞弊指控，美國各級司法機關和地方政府堅守法治精神，全力捍衛國家憲法，一致拒絕他試圖推翻公民意向的無理要求，進一步印證權力制衡和司法獨立的重要性。這一役，說明了民主體制的優越性，也應令港人更深信自己多年爭取民主的意義所在。

回頭看香港時局，我們過去一年日子確實艱難。制度崩潰的速度，遠超我們的想像。當政權完全無視自身的正當性、毫不尊重公民合法權益，和把所有法律視為打壓異見工具時，我們熟悉的生機勃發開放多元的香港早已不復存在。大家每天看着一宗又一宗的無理起訴和拘禁，目睹公民自由一點一滴在流失，心如刀割。闖下彌天大禍的罪人如今再度意氣風發，妄言錯不在己，更公然說無視民情。公義不張，民憤難平，香港社會又如何可以回復平靜？

香港很多人負隅頑抗堅持到底

不過與此同時，我們又確確實實看到很多人在負隅頑抗，堅持到底。

我們的新聞工作者，大部分仍在努力不懈追求真相，不惜得罪權貴以身犯險的，大有人在。有線電視新聞部仝人為保尊嚴，齊上齊落辭職，有部組集體請辭，而山窮水盡的記協要為同行討回公道，決定以卵擊石與政府對簿公堂。

背負百萬計選票的約400名民選區議員，在政府無理刁難處處封殺的情况下，仍然努力服務社區開拓民主，剛從立法會全面退場的泛民政黨也繼續尋找平台，抗爭到底。回歸以來一直被北京視為眼中釘的支聯會也成功換屆，始終無畏無懼闊步前行。

就算是在紙醉金迷利益行頭的演藝界之中，仍然有人願意挺身而出為公義發聲。達明一派的歌聲，永遠令人感到多麼多麼的溫暖。

而我環觀身邊的學界同行，個個依然勇悍非常，全無退意。陳健民笑容依舊，以說書宣揚民主；戴耀廷始終樂觀，無藥可救；馬嶽身先士卒，疾筆狂書為我們梳理了整場「反送中」抗爭運動脈絡；蔡子強的評論也30年來從未中斷；而李立峯、鍾庭耀繼續以研究講事實，呈現社會真貌。

路遙知馬力，時窮節乃見，這一大批人長期在公民社會不同領域為公義打拼，在這段前所未有的黑暗日子中依然努力為我們留一點火，存一點光。有光就有希望，有希望就可以繼續前行。良知未泯，民心不死，我們並不孤單，也決心不會讓自己成為最後一代擁有自由的香港人。

2021，放馬過來！

作者是政治學者

[葉健民]