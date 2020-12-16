劉銳紹：心慌醋意誤了現代文明

這段消息在台灣自然引起關注，傳媒多以正面角度報道，認為這是國際社會對台灣抗疫工作的肯定，以及對台灣的關注。大陸方面則不是味兒，雖然沒有口誅筆伐，但從媒體和網上反應可見，多是不屑之意，甚至認為這是台灣跟國際某種力量互相唱和，爭取「國際認證」，以至為下一步開創新局面鋪路。

其實，蔡英文近期得到國際輿論的讚賞，這不是第一次。「彭博」選出全球五十大最具影響力的人物，蔡英文榜上有名；英國《金融時報》選出全球最具影響力的12位女性，蔡英文包括在內。今年9月，《時代雜誌》公布本年度最具影響力的百人評選名單時，蔡英文也是其中之一。這些名譽雖然沒有什麼實質的作用，但在北京眼中，總是刺眼的；加上台灣近年跟美國等國家愈走愈近，自然令北京更感憂慮。

不過，我總覺得北京毋須徒增疑慮，更不應向強硬和「左」的角度想；如果像大陸一些言論所說，「和平統一的機會愈來愈小了」，即逐步走向軍事行動，那只會犯下民族歷史的大罪。倒不如認真反思：台灣和蔡英文得到國際社會肯定，到底說明什麼問題？大陸更應趁機拿出新思維來處理與台灣的關係，來一個華麗轉向；即使不能一下子調整過來，也可以從以下方面入手，才能拉近兩岸的距離：

（1）推銷大陸成績同時 可肯定台灣防疫抗疫工作

蔡英文得到國際社會的肯定，大陸不少輿論卻呈現出「吃不到的葡萄是酸的」表現，醋意溢於言表。內地傳媒的一種主流聲音認為，中國大陸的抗疫、防疫工作也做得很好，為什麼國際輿論在這方面着墨不多？還經常使用「武漢肺炎」、「中國肺炎」之類的形容詞？所以，大陸要不斷利用官方媒介，向外推廣中國經驗，最近還開始「疫苗外交」，以平衡外國輿論的「失衡」。

其實，如果大陸創新思維，採取另一種手法，也許效果更佳，就是在向國際推銷大陸成績的時候，同時有公開、具足夠分量的輿論來肯定台灣的防疫、抗疫工作；如果中共領導人也有這類語言，肯定可以改變外界的印象，認為中共也可以實事求是地看待兩岸的民生問題，不會因為政治分歧而否定台灣的一切正面事情。

這是改變外界印象的一種軟手法，因為兩岸能夠同時處理好疫情問題，一點也不奇怪，也不應互相排斥。可是，大陸官方肯定台灣成績的機會不大。因為中共的慣性思維經常把不同性質的事情扭作一團，然後一刀切地看問題，自行破壞了對台灣策略的整體性。在不少官員眼中，如果公開肯定台灣和蔡英文的抗疫成績，會不會「釋放出錯誤的信號」？或者反被台灣利用？這些都成了大陸的心魔。

（2）不要只揭露台灣的「醜」 而令自己更醜

當國際輿論愈來愈讚賞台灣和蔡英文的時候，大陸卻有不少輿論認為，這些只是台灣使用金錢和各種手段的「大外宣」策略而已；並稱：先花重金讓外國媒體做正面報道，然後由台灣傳媒轉載，大肆宣傳，其實是一種自吹自擂的手法。

談到「大外宣」的工作，無論從財力、人力、物力等方面，台灣遠遠不如大陸，這些都是傳媒界內眾所周知的事。如果把以前的孔子學院等渠道計算在內，大陸的「大外宣」更是無遠弗屆。可是，大陸的「大外宣」卻無法得到顯著的成績，皆因「質」的問題。所以，如果大陸強調蔡英文的聲譽是因為台灣的「大外宣」而來的，那就未見其誠，益增其醜了。

（3）大陸打壓台灣政府時 應減少間接造成對民間打壓

例如，聯合國教科文組織基於大陸的要求，由去年5月起不能接受台灣人參加轄下組織的活動；按正常的理解，這是指有台灣官方代表性的人士，但結果連民間學術研討會也受到影響。較早時候，在聯合國教科文組織轄下舉辦的「系統生物學冬季研討會」，就發生台灣學生不能參與的事件。

大陸擔心，讓台灣參與國際組織的活動，也許會被對方利用，或者把事件政治化。不過，大陸的處事方式反而令人感到，首先政治化就是大陸一方，然後把「政治化」的大帽子套在對方頭上。這樣的事例不論多少，但一次事件已足以抵消大陸建立形象的多番努力了。

大陸經常忽略的是，台灣和蔡英文能夠得到國際的關注和肯定，其實這些能量大部分是大陸給予的。大陸對台灣的打壓，直接增加台灣在國際上得到的同情。如果用經濟學的角度看這問題，台灣就是「本小利大」，而大陸則是賠了夫人又折兵。

以這次法國《重點周刊》把蔡英文列為「世界五大領袖之一」為例，背後當然涉及台灣駐法代表吳志中的推動。吳志中是留法博士，曾任台灣外交部次長，2014年也得到法國的獎項，跟法國的關係自然很深。不過，如果認為這是人脈關係造成的現象，那就不全面了。當年大陸駐法大使吳建民也跟法國關係甚佳，其能力和為人也得到國際讚賞，但始終不能改變法國人心中的中國形象。所以，這是國策問題，而不是個人問題了。

台灣得國際欣賞 主因是價值觀

其實，台灣和蔡英文之所以能夠得到國際欣賞，最主要的原因是台灣與國際主流價值觀相同，在民主、自由、人權、法治等方面有接近的認知和態度。這才是最大的聯繫和維繫。如果北京繼續自絕於現代文明之外，那就只會繼續自困於心裏恐慌的酸風妒雨之中了。

作者是時事評論員

[劉銳紹]