梁美儀：港區國安法法力無邊

全國人大常委會在今年6月30日表決通過港區國安法後，港澳辦常務副主任張曉明翌日出席記者會介紹國安法內容。有記者問及，在國安法通過前發生危害國家安全的案件，是否不會被追究，張曉明指出，港區國安法與國際上法律的通常規定一致，就是不溯及既往。他指這安排表明港區國安法是遵從現代法治原則。

林鄭月娥亦曾在人大常委通過港區國安法當日，在聯合國安理會會議上發表影像講話，清楚說明法例並無追溯力。這說法亦可見於法例第39條，訂明「本法施行以後的行為，適用本法定罪處刑」。法例不具追溯力的說法，經張副主任與林太的權威說明，理應清楚不過。

刑事法如具追溯力 必引起社會恐慌

不過，在法例的實踐過程中，不具追溯力這一重要法律原則，到底應如何理解？

警方上周突然引用港區國安法，加控壹傳媒創辦人黎智英「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，而據傳媒報道，控方在指控書中詳列黎智英在國安法生效前，與外國政要會面、在社交媒體以至報章發表的評論等，內容涉及黎智英呼籲外國制裁中國及香港。

如制定刑事法律具有追溯力，必然會引起社會恐慌，並質疑當權者對不同意見者秋後算帳，亦有違本港一貫在刑事罪行方面，當有關行為發生時「不成罪者，不為罪」的原則，而執法機關的提控內容，包括控罪是否合理、證據是否充分，將影響公眾對本港司法制度的信任。

是否應有權用盡，有法盡告，請三思。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]