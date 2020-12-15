田方澤：通識教育和蘇格拉底之死

通識教育培育有識見的公民

通識科經常被誤解為政治掛帥，現實內容卻不多談政治，旨在和學生討論不同的社會現象。在課程文件中列明，「本科的目的不在於使學生成為各學術領域的專家，而在於幫助學生在社會、國家和世界成為有識見、理性和負責任的公民」。

在不同的單元，我們討論各種社會議題，也探討不同持份者的處境。我們和學生討論市區重建、士紳化下的低下階層困境；討論狹小住屋當中成長的艱辛。要如何解決這些問題？香港的規劃如何達至公平、政府要兼顧不同階層的訴求，如何取得平衡？要尋找土地改善住屋，又面對各方反對，政府應如何是好？

我們討論公私營醫療失衡下，弱勢社群為自己和家人的健康憂慮；思索香港在全球化下的處境；了解中國和世界的互動、探討如何把握國家發展的機遇；探索如何身體力行建立可持續發展的社會；反思社會和家庭如何塑造個人……

我們希望學生發言有根有據、有資訊素養，能辨析各種真假的消息，不要被不盡不實的新聞、民粹和社交媒體蒙蔽。希望學生在21世紀，成為有自學能力、能在紛亂中自立成長的公民。

這些是政治嗎？抑或，最近偶爾會想，讓學生反思主流價值、關懷弱勢，是否正是危害既得利益、觸碰逆鱗？歸根究柢，我們期望社會未來的主人翁，是人云亦云，抑或在梳理各方理據後，敢於據理力爭？

官方欽定觀點違批判思考

正因為通識科多元開放，也因此沒有既定答案。「本科採納一個大眾普遍接受的觀點：認同所有高中學生均能透過適合年齡組別各種學與教的活動，建構和增長知識」。最終立場、觀點，是由學生自行從不同立場的資訊當中、透過批判思考，建構而成。

正因為相信批判思考，通識老師更不會如各方想像般偏頗，因為我們期望真正的立場該由學生思考而成，而非因一時意氣，或未經深思，就相信任何一方。

教育局長在回應傳媒時，指出新科目可以討論「敏感議題」，但「不能讓學生有錯誤的理解」；新增國家安全、《憲法》、《基本法》等內容，要有「正確認識」。

在此必須思考的是，官方的觀點必然是「正確」的嗎？觀乎教育局發出的憲法與基本法教材，皆是強調全國人大的權威，以及如何運用法律確保社會秩序。然而，在近年所經歷的法治和政治爭議當中，政府以外不同持份者的觀點、法律界和社會引起的討論和爭議，皆未有着墨。如所謂「正確理解」，最終必依照官方詮釋，師生未能就不同理據討論和得出不同的看法，便只是單向的政治灌輸，不是透過思考後自行作出判斷的通識教育。

古希臘哲學家蘇格拉底，因四處與青年討論不同的問題、希望大眾反思社會主流的看法，而被指控挑戰政權、叛國，最終以荼毒青年的名義被處死。通識科固然不是古聖先賢，卻同為引領反思，而被特首指「第一日已出問題」，被政治殺害。

我們期望香港教育往哪裏去？我們期望通識老師們，即使散落各處，亦毋忘初心。「人應該忠於正義的事而無懼死亡」，蘇格拉底說。

作者是香港教育專業人員協會副會長

[田方澤]