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袁彌昌

筆陣

筆陣：治亂與法度：法家治港的探討／文：袁彌昌

【明報文章】儘管很多人都選擇避而不談，但隨着《國安法》出台，大家都清楚香港已走過了歷史的十字路口，步入一個新時代，其主題由以前的無為與有為、一國與兩制之間的尷尬與掙扎，變成今天的治亂與法度。

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