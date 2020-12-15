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2020年12月15日星期二
袁彌昌
筆陣
筆陣：治亂與法度：法家治港的探討／文：袁彌昌
聞風筆動：特首述職未成行惹揣測 官場中人指不存在押後 ／文：李先知
黃子為、郭樺、鄭宏泰：社會對港深合作意見分歧 實際利益考量超政治
黎恩灝：威權下的專業
劉進圖：嚇走人才資金 香港前景堪虞
歐陽五：香港強制檢測呼喚當機立斷
田方澤：通識教育和蘇格拉底之死
梁美儀：港區國安法法力無邊
筆陣：治亂與法度：法家治港的探討／文：袁彌昌
【明報文章】儘管很多人都選擇避而不談，但隨着《國安法》出台，大家都清楚香港已走過了歷史的十字路口，步入一個新時代，其主題由以前的無為與有為、一國與兩制之間的尷尬與掙扎，變成今天的治亂與法度。
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筆陣：治亂與法度：法家治港的探討／文：袁彌昌
聞風筆動：特首述職未成行惹揣測 官場中人指不存在押後 ／文：李先知
黃子為、郭樺、鄭宏泰：社會對港深合作意見分歧 實際利益考量超政治
黎恩灝：威權下的專業
劉進圖：嚇走人才資金 香港前景堪虞
歐陽五：香港強制檢測呼喚當機立斷
田方澤：通識教育和蘇格拉底之死
梁美儀：港區國安法法力無邊
聞風筆動：特首述職未成行惹揣測 官場中人指不存在押後 ／文：李先知
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