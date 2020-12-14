鄭立：法律朝令夕改——威脅營商的社會亂源

營商所需的社會穩定 是法律的穩定

從這故事可見，營商所需要的社會穩定，講的其實是社會規則也就是法律的穩定，它的變化被限制，是合理而且可預期的。

因為我們做生意，需要預判未來的市場變化，特別是法律對市場的影響，並且最好是我們有機會對於法律給予意見，特別是預期到某些法律會傷害營商環境時。

因此，立法與修法，如果太過輕率，門檻太低，朝令夕改，對於商人來說就是很巨大的風險。如果我們投資了些什麼，在投資回報拿回來之前，突然就因為法律而破壞了盈利能力，甚至是變成非法，那我的投資就會血本無歸。

但這一兩年的香港，立法卻非常突兀，自《緊急法》被引用開始，香港政府就可以在社會完全沒有討論下，無中生有一條新法出來。今天戴口罩是合法的，明天就因為《禁蒙面法》而非法了，後天又因為瘟疫強迫你戴口罩。然後我開餐廳，可以突然又禁晚市堂食，甚至禁午市，開業都會犯一些我在投資時不存在的法律，每個法律改變都會衝擊甚至摧毁我的盈利能力時，別說賺錢了，隨時會倒閉，我不如拿錢去澳門「一鋪過」還保險點。

標準含糊的「涉嫌」 足以毁掉一間企業

而且每項生意的投資，其中一點，一定包括了人才。就算一間餐廳，都需要好的廚師，投資遊戲的人如我，需要好的美術與程式設計師。而這往往需要長年從年輕人開始訓練才會熟練。

然後在今天的香港法律下，我所培養的員工，很可能突然就會被捕還押，團隊就會突然少了一些支柱而導致專案甚至生意崩壞，只因為一些標準含糊、範圍過大的「涉嫌」，而這足以毁掉一個專案，甚至一間企業。然後可能告不入，關一段時間後放人，可是我的投資就「射落海」了，政府不會賠給我。

况且一間公司營運起來，那麼多交易對象，其中有一個客戶或者外包人員被濫控的時候，誰敢說不會火燒連環船牽連企業？特別是現在凍結戶口又可以越過法庭，誰知道他們會怎樣亂來。說一堆廢話之後，請記得投資者之所以來投資，是為了回報，而別人現在看到，在本港投資的回報明顯不受保障。

所以那些胡亂立法修法亂法的高官，說什麼現在是投資香港的最好時機，可否立即「收嗲」，不要說風涼話好嗎？

作者是專欄作家

[鄭立]