曾志豪：疫情政情俱慘情

於是我們對政府有一個最低的不切實際的想像：政府無力處理政治紛爭，但有能力處理民生經濟。

因為建制派總是要我們同情地理解特首的「困局」：中央的壓力、港人的期望互相夾逼，特首無力有空間自主政治改革。

好吧，那即是說，只要香港人甘心犬儒、港豬、埋首沙堆，忘記政治訴求，便可以專注享受經濟發展的成果。

這本來是內地的發展方針，由政改經改兩條腿走路，變成「單腳獨行」，政治完全封閉，經濟卻在種種原因扶助下，高速增長，即使貧富懸殊，但至少造成表面一片繁榮。

核心價值被摧殘 沒換來經濟成果

但當香港人以這種目光看看香港政府，卻完全失望，因為政治改革遙遙無期，甚至大開倒車，摧殘了香港成功的各種核心價值；但完全沒有像大陸般，「等價交換」什麼良好的經濟成果，反而香港進入前所未見的經濟黑暗期。

防疫至今去到第四波爆發，香港百業蕭條，關門倒閉比起因為建制派吹噓的「黑暴」更嚴重百倍，而一切源於政府的無能、抗疫無方。當中更滲透許多政治考慮，譬如一直拒向內地封關，不惜向要求封關的醫護秋後算帳，也不願正視問題。來到今天，明明都是輸入個案連累爆發，結果政府仍然堅持「大陸、澳門地區（部分人）免檢入境」。而種種防疫措施，例如政府承包指定防疫酒店、有指定交通工具前赴防疫地點，之前都未能做到，這些台灣、澳門都已經做了。

於是香港政府對內嚴厲苛刻封鎖，對外卻因政治表忠而拒不封關甚至中門大開，而防疫限聚令只成為警察打壓抗爭人士的「整治法例」，未能令市民感到防疫的效果。

結果黃藍陣營都感受到政府的管治無能。「好多香港人喺條街行嚟行去」？市民話齋：「返工啊，你估捉精靈咩？」政治上把香港完全摧毁、經濟民生同樣束手無策，沒有了反對派的立法會，又有何解決香港問題的良方？政情慘，疫情更慘，香港人，what wrong have we done？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]