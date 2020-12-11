伍美琴：生態文盲的願景

明日大嶼可能性 勿單憑財務衡量

「明日大嶼」是一個超大型的填海和基建項目，絕不可能只以財務安排來衡量它的可行性。不要說大自然的資源是全人類賴以為生的來源，它每年的生態服務價值更比人類的生產總值還要高。「明日大嶼」直接破壞香港海域的生態，更會蹂躪提供填料地域的自然環境，粗暴地消滅地球寶貴的自然資本和我們原本可以享用永續的生態服務價值。加上運送填料過程引致的污染，需要投放在這人工島的資源與各種基建，在往後日子不斷的碳排放和它們壽終正寢時對環境再一次的衝擊，只會加劇氣候危機，與政府聲稱要在2050年達至碳中和的目標背道而馳。

更重要是，我們要幾多代人才可以慢慢把一個沒有歷史文物的人工島聚集一點人氣，使它成為一個真正的社區？但當「島民」總算跟那人工的環境產生感情上的連繫時，很可能因為氣候危機的惡化、全球暖化、海水上升和「會飛河流」的肆虐（因人類開發活動、砍樹，引致地球暖化，天空有很多水氣，形成「天上的河流」，所到之處，都會暴雨成災），使他們每天都要過着提心吊膽的日子，擔心財物的損失。

生態文盲，除了體現在粗暴地對待完整的海洋陸地生態之外，就是對已經備受破壞、需要復修的大片土地視若無睹。如果政府真的是做實事，一早就應該把香港看為一個鑲嵌在美麗灣區的生態系統，理出這個城市的各種生態水文、歷史文物的分佈，與民共議，通過掌握在地知識，把不同地段劃分為力度各異的發展區，利用合宜綠色基建項目，把發展融入大自然和人類的文明當中，如聯合國《新城市議程》所倡議「不讓任何人丶任何地方和任何生態掉隊」，為這個城市帶來新的氣象和真正的希望。

用可持續發展理念 釋放新界土地

政府強推「明日大嶼」的理據是香港沒有土地。但是1905年殖民政府當時在新界和所有離島丈量了屬於原居民的土地大約為165平方公里（註），佔今天土地面積（1111平方公里）的15%。而歷年政府都有向新界的原居民收地，所以政府在香港擁有的土地應該接近90%。就是政府去年公布的棕地報告也顯示，17%的棕地作業是在政府的土地上進行。

政府坐擁香港接近九成的土地，不去好好的規劃，處理歷年沒有理順的各地域社會經濟關係環節，造成兩個香港——城市和新市鎮的平均密度高達每平方公里約兩萬多人，足足是新界鄉郊密度的約10倍，成為「城鄉差異」的一個特點。新界是香港的歷史文物寶藏，雖然近年棕土處處，偏遠地方也有點凋零，但是如果我們不再生態文盲，願意用21世紀可持續發展的理念，去與新界的各持份者溝通和探索，再利用合宜具創意的基礎建設，釋放新界的土地資源，打造具備歷史底蘊、生態文明、創意產業和培育本土經濟的低碳社區是絕對可行的事。這種發展既能提升土地的生態價值，又可以帶動綠色經濟的增長，更可以透過新界原有的風土人情和歷史氛圍去建設讓人可以身心靈都健康的社區。這個具備生態文明的願景，不但可以應付未來10年或20年的土地需要；更可以是一個百年的願景，讓我們為未來的7代香港人努力，去建設一個具備生態文明和人文精神的香港！

官員應摒棄捨難取易的態度

21世紀已經過了五分之一，全球多國都在討論如何在2030年完成17個可持續發展的目標，當中包括保育地上和海底的生命。世紀疫症似乎在宣布，我們人類自工業革命以還，把發展等同經濟增長和城市擴張的發展觀之破產（其實世衛的資料顯示，2011到2017年，人類平均每兩天就面對一次疫症）。「綠水青山就是金山銀山」的道理早已成為國策。國內生態文明指標列明官員的考核，生態文明建設工作部分要佔起碼20%！香港的官員們是否應該摒棄捨難取易的態度，不應該再只管填海，欺負不會遊行抗議的海洋生物和遠方無力抵抗的生態和人民？我們明白要處理新界錯綜複雜的人和事很不容易，對於習慣坐在辦公室工作的官員，可能是一件苦差。可是，對於香港長遠的發展，對於香港人學習從不同角度和立場去尋求共識來看，這將會是最好的投資，是提升每一個人質素的練習機會，是文明建設不可或缺的一部分。要知道人類是天生的地方營造者，可以與其他持份者為腳底下實在的土地規劃設計是滋潤我們身心靈健康的關鍵。

香港需要生態文盲還是生態文明，願特首和每一個香港人三思。

註：薛鳳旋、鄺智文。《新界鄉議局史：由租借地到一國兩制》。香港：三聯書店（香港）有限公司，2011年

作者是香港中文大學城市研究課程主任

[伍美琴]