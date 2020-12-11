官明遠：氣候變化：讓巴黎精神保持生命力！

在今年內，所有國家預期要呈交減少溫室氣體排放的最新計劃。在我們要記住「巴黎精神」以及獨一無二的國際動力，促使了《巴黎協定》目前在189個簽署國執行生效以外，我們還需要展望未來，確保我們恪守5年前許下的承諾。

時間已所剩無幾。按世界氣象組織指出，2020年即將成為史上有紀錄以來最暖的一年。聯合國環境署預測，倘若目前趨勢繼續，全球平均氣溫升幅會在本世紀末或之前去到4℃。溫度持續上升正加劇極端氣候事件，例如山火、洪水和颱風等，為全球數以百萬計人的生命和生計帶來破壞。

我2018年9月履新後不久，超強颱風山竹吹襲香港，我對其造成的廣泛破壞至今記憶猶新。山竹在東南亞地區造成大範圍的破壞，為氣候變化的災難性影響帶來令人不寒而慄的警醒。儘管履行1.5℃暖化目標或不足以避免諸如全球海平面上升或易危物種廣泛滅絕等負面影響，但守住這底線至少可為未來世代紓緩負面影響。

抗疫化危為機 推動綠色經濟

法國和歐盟決心把握機會

我們目前面對的全球疫情大流行，再次突顯科學、團結和果斷行動在全球威脅爆發後的重要性。疫下全球經濟衰退造成的溫室氣體排放下降只是短暫，不足以扭轉趨勢。然而，疫後經濟復蘇卻可成為全人類以「重置」（reset）方式拯救地球的機會。政府刺激及恢復經濟的措施必須以可持續性導向的方式引領。

法國和歐盟決心把握這次機會，法國政府藉以重振經濟的1000億歐元復蘇方案中，有接近三分之一資金用於加速生態轉型，尤其是支持建築物保溫翻新、工業去碳化、綠氫（編者按：以毋須化石燃料的方式製氫）、更潔淨運輸及農業轉型。法國採取了簡化落戶措施，旨在促進對綠色經濟的外來投資，這是值得把握的好機會！在歐洲層面，歐盟成員國已同意在2019年《歐洲綠色新政》的基礎上，於下階段2021至2027年的歐盟7年期預算中再撥30%用於對抗氣候變化。《歐洲綠色新政》這項行動計劃反映了歐盟尋求在2050年或之前達至碳中和的雄心。

目前正有大型的外交動力促使把疫後經濟復蘇變成機會，以求為健康的地球帶來更有抵抗力的未來。在12月12日（明日），法國、英國和聯合國將共同主持以視像形式進行的「2020年氣候雄心峰會」，這不但是全球領袖更新其國家承諾的機會，也是邁向明年11月在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會（COP 26）之路的重要里程碑。2021年也會是生物多樣性的決定性年份——《生物多樣性公約》第15次締約方大會明年5月會在昆明舉行。

法國承諾

在可持續發展範疇提高與港合作

香港行政長官林鄭月娥在最近的《施政報告》宣布，香港會尋求在2050年或之前達至碳中和，這聲明至受歡迎。適值港府預期明年會更新《氣候行動藍圖》，提出更多前瞻策略和措施以減低碳排放，法國也承諾會在可持續發展的範疇提高與本地的合作。法國部分在港企業，是在基礎設施建造業（布依格建築、萬喜集團）、運輸業（法國交通發展集團、阿爾斯通、泰雷茲和ADPI）、廢物管理（威立雅、蘇伊士環境集團）或能源效益（施耐德電氣）等行業的全球翹楚，它們擁有可貢獻於香港轉型邁向可持續智慧城市的科技和解決方案。

身為國際金融中心，香港可發揮特殊作用。「綠色金融」（green finance）其實是對抗氣候變化的關鍵議題。香港綠色債券市場的發展非常令人鼓舞，直至去年底，港府發行的綠色主權債券總值達到10億美元，在香港安排發行的綠色債券累積總金額達到260億美元。在政府支持和私人界別興趣增加下，香港可躍升為亞洲綠色金融中心。在歐元區已經佔全球綠色金融市場一半份額下，法國的保險業、資產管理業及銀行業對配合這轉型深感興趣。

對國際社會而言，在北京宣布中方會在2060年或之前達至「碳中和」，以及美國總統當選人拜登承諾讓美國重返《巴黎協定》後，對抗氣候變化比以往更像是共同目標，以及採取聯合行動的領域。

（編者按：原文為英文，由本報翻譯成中文；文內小題為編輯所擬）

作者官明遠（Alexandre Giorgini）是法國駐港澳總領事

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[官明遠]