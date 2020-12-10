黎卓然：中六生職場初體驗 發揮與學習並存

發揮個人職場軟技能

這23位中六生於10個行業的公司實習，開始後兩星期，MWYO邀請上司及同事按學生的職場軟技能表現評分。6分滿分，結果差不多所有評核項目都有接近或高於七成實習生獲4分或以上，唯獨解難能力較弱，只有一半獲4分或以上（見圖1）。

7項評核項目中，平均分最高的是工作質素，上司及同事普遍讚賞實習生能服從及完成指示，態度認真投入，也會詳細檢查工作，只偶有不小心的錯誤。排名第二是抗逆力，雖然有部分實習生表現較緊張，但大致都抱有樂觀正面的態度來面對困難。至於僅及格的解難能力，部分上司認為學生每遇到問題都需要指示，欠缺尋找解決方法的主動性，建議他們先自行嘗試。

實習有助提升軟技能

上司及同事在學生實習完結後會再次評分，結果全部項目的平均分都增加，最多的是自我管理能力（+0.71分）和解難能力（+0.66分）。他們大多讚揚實習生的自律性高了，會自動匯報進度；時間分配也較好，且能按時完成工作。此外，他們會積極發問及認真學習，很快便熟能生巧。至於增加得最少的兩項是抗逆力（+0.45分）和工作質素（+0.47分），雖然整體上他們於後期仍能按時完成工作，較少出錯，也能冷靜面對挑戰，但個別實習生在這兩方面仍有改善空間（見圖2）。

實習對中學生未來發展非常重要

中學生以往對未來投身職場的景况，只能憑空想像，所以或會感到焦慮和徬徨，又或有不切實際的幻想。實習正好提供親身體驗的機會，而結果大多數實習生對職場有另一番領悟。他們明白到上班的辛勞和超時工作的感受，也見識到公司如何運用有限資源，員工上下一心地完成工作。事實上，職場與學校是截然不同的環境，他們會發現與老師一貫的相處方式，並不適用於上司和同事，更遑論客戶。

此外，他們會更了解自己的長處，有助將來在職場表現得更有自信。同時他們也清楚自己不足的地方，在錯誤中學習，並反思職場需要的技能，從而想辦法改善。

有實習生表示真實的職場與想像不同，促使他們重新思考及整理個人生涯規劃。在未來求職時，他們會比今天成熟，例如會多留意工作職位及內容、注意公司類型與工作文化等，這均有助他們尋找真正適合自己的工作。

實習計劃能裝備學生過渡到全職工作，其他課外活動是不能取代的，故此實習應是中學教育重要一環。筆者期盼社會各界加強實習質素及參與機會，讓更多中學生嘗試在職場發揮及學習，為未來事業發展作最好準備。

作者是MWYO青年辦公室高級研究員

[黎卓然]