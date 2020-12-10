陳帆川：自媒體可否延續有線精神？

有線大地震後，筆者見過其中一個最有趣的網民留言，大意是：「誰說黃色經濟圈沒用？要不是黃圈這麼厲害，有線記者也不會這麼齊心劈炮啦！」意思是有線記者離開大集團，還有黃圈這個救生圈。這些意見，無疑得啖笑，低估了香港記者的窮途末路有多窮。

「黃」會直接影響媒體公信力影響力

首先談黃色經濟圈。很多人認為媒體只要夠黃，便不愁沒飯開，因為很多自媒體都是靠課金維持。問題在，黃不等於客觀中立不偏不倚，黃會直接影響一家媒體的公信力和影響力。一些香港最黃的主流傳媒，其實也不乏紮實的報道，但那些報道很容易被官方、建制、藍營化解，因為他們可以諉過於媒體偏頗，從而輕易地否定所有指控。

另外，訂戶如果因為你黃才課金，對你日後運作有極大影響，最經典的是傳真社調查閉路電視顯示林子健沒被擄走，立即引起讀者大肆批評，認為它反咬民主派「自己人」。這種情况，亦見於美國總統選舉，當選情未完全明朗時，黃媒但凡報道拜登優勢，說出特朗普的缺失，即遭猛烈攻擊，甚至有人發起退訂行動，因為他們認為黃媒沒有幫特朗普這位「自己人」。

所以，要藉網民課金撐起一間媒體，不是不可能，但要撐起一間客觀中立不偏不倚的媒體，便不是同一回事。雖然很多人聲稱支持新聞自由和高質報道，但實際上只是撐黃的情緒使然。再者，連香港最黃的媒體也出過告急，苦苦支撐，更遑論自詡中立的媒體？

如果小規模地搞自媒體，毋須天價資金，但求養活幾位新聞精英出產好報道，那又是否可行？傳真社和端傳媒正正在走類似的路線。前者靠眾籌，並將新聞免費發放；後者實行收費制，屬於兩種不同模式。但現實是，眾籌媒體礙於資源所限，產量無法提升，而且內容免費供應，籌款只能靠道德感召，朝不保夕。至於收費媒體雖然在營運上穩定許多，但由於內容出不了收費牆，容易自成一國圍爐取暖，影響力大受限制。

最後不得不提，雖然很多人最近義憤填膺地發起cut有線行動，以示對裁員不滿，但其實大批訂戶早已在有線辛辛苦苦報道完反送中、最需要資金支持的時候先cut為敬。看看業績報告，有線電視訂戶數今年上半年還按年跌逾3萬呢。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]