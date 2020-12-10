梁美芬：大學淪為播獨基地 議員豈可坐視不理

筆者早前接收公眾請願信時表示，日後審理大學相關撥款會評估大學的國家安全教育工作，防止和杜絕校園內的港獨言論和非法行為做得是否足夠，《蘋果日報》專欄作家左丁山卻藉此指控本人和向我遞交請願信的市民扼殺大學言論和學術自由，實屬含血噴人，危言聳聽。立法會議員身為代議士，眼見大學管理問題叢生，竟淪為播獨基地，此等亂象已揭示大學在培養社會下一代的責任上有所辜負，身為立法會教育事務委員會主席，豈可坐視不理？

左氏憑20年前在教資會旁聽的經歷，在文中言必稱教資會。但20年前的香港有大學法律教授宣揚違法達義嗎？有教授著書立說宣揚香港獨立嗎？有學生佔領校園，危害社會安全，偷取大學物資製作汽油彈對抗警察嗎？

教資會撥款只重學術研究，不衡工量值，不顧校園管理，予人感覺只重視發表論文數目，不重視教學質素，更忽略大學在培養及薰陶學生的價值觀及品德的社會角色。放在今時今日的香港已經不合時宜了，左氏繼續死抱20年前那套不放，只會給人取笑。

不應觸碰一國兩制底線 否則引火自焚

左氏是中大校友，現為中大校董，相信他一定知道中大成立的初衷是成為一所中國人的大學。身為中國人、香港人和中大畢業生，理應擁護香港是中國不可分離一部分這基本原則，絕不應觸碰這條一國兩制的底線，否則只會引火自焚。

筆者同樣是中大校友，擔任過聯合書院學生會會長、中大學生會幹事、《中大學生報》副總編輯，理解中大學生一向熱心社會事務，敢於走在各大院校最前端。但我那一代學運人即使行動再激進，始終懂得分寸，知所進退，與今時今日的學生會絕對是兩碼子的事。近年有中大學生會候選內閣政綱公然支持港獨，有學生會前會長爆粗辱罵內地人是「支那人」；上月一班畢業生更騎劫畢業禮發起非法遊行，高舉「光時」旗幟，高喊「香港獨立，唯一出路」等港獨口號，有學生更恬不知恥以「暴大」自居。這已不單是意識形態的問題，也涉及大學管理層有否縱容校園內的違法行為的問題，更是大學作為受法例監管的公營機構，必須向公眾交代如何使用龐大公帑的重要議題。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]