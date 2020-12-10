戴耀廷：帶着使命離開

為個人自由及家人前途不得不走

更實在的原因，1989年那時，中共對香港的威脅還不是那麼直接，已有那麼多人害怕中共而謀求退路。雖然很多人在主權移交後，看見情况未至於想像中那麼差，先後回到香港；但現在中共的狠辣手段是見真章的了，故更多人為了個人的自由及家人的前途，已是不得不走。

不少上一代的港人是由大陸避難來香港，香港只是他們移居西方國家的跳板，他們因此對香港沒有深厚的感情。若問哪裏是他們的故鄉，不會是香港，反是他們在大陸的出生地。當這些人從香港移居到外國，他們並不會對香港有什麼記掛。但香港這新一代的移民卻不同，他們其實都不想離開，仍是深愛着香港，只是不想生活在一個已完全變了質的香港，而要忍痛別離。若情况有變，相信他們是非常希望回歸香港的。

心仍記掛香港 離開是為了要歸回

他們雖離開香港，散居到世界不同的地方，卻不會成為分散的個體。中共這些年來在香港施行專制統治，已在很多港人心中逼出了共同的身分認同，大家都擁抱着共同的信念及價值。這已深植入他們心裏，即使他們的身體最後被迫離開香港，但他們的心仍會是非常記掛着香港的。這些人會成為一個獨特的流散族群，可稱為「流散的香港」（Hong Kong Diaspora）。我則叫他們為黃色香港的海外網絡，對應留在香港本土的黃色香港。

或許有些人是帶着歉疚而離開，因感覺像是背棄了留在香港走不得或不想走的人。但他們是不用如此想的。正是為了香港的長遠未來，他們才離開，故更希望他們是帶着使命離開香港。要知道，他們離開是為了要歸回，就是當香港出現真正改變的那一天。

把香港故事傳揚到世界各個角落

留在香港的一群，對於這些選擇在這時候離開的人，不用感到怨憤，因他們絕不是背棄了大家，只是在人生路途上，因生命階段的考慮，不得不在此時此刻，選擇做一個離家遠行的兒女。他們離開，是要為我們的家做點事，令這個家可以變得更好。因此，留在香港的，要用一種差派他們出去的心送別他們，由他們把香港的故事，就是港人為爭取民主公義而所做的一切，傳揚到世界的各個角落。

這批離鄉別井的香港兒女，到了移居地，在安頓之後，可以想方法聯繫同是移居至當地的同路人。若是較多人聚居的城市，應不會太困難；但若是一些較偏遠的地方，要較長的交通的時間才能與其他人會面，也要盡力去做。每一個群組不需要太多人，10多人也可以，重要是這群組要定期聚集。聚會也不用很頻密，但起碼一個月能聚集一次會比較理想。不用特別由哪一人帶領群組，可以由各人輪流擔當召集人。

除了可以交換生活各方面的資訊外，聚會的最重要目的是要持續關注香港的情况，共同商討一些與香港相關的議題。定期聚會的目的，是希望這些流散的港人，可以保持與香港的聯繫。可以想像，當大家離開了自己的家一段時間，身處異地，難免會產生疏離、迷惘或沮喪的感覺。能與有着共同價值及身分認同的人定期見面，相互鼓勵，那會讓大家較容易堅持下去。

建立黃色香港海外網絡的點、線、面

各個群組成為黃色香港海外網絡是一個點，每個點通過定期聚會確保這個點的火光不滅。各個點還可定期與當地另外的點，按主題搞一些聯合的活動，這樣點與點之間就連成線了。在同一個城市或地區的多個點，交互連線起來，就能組成一個面。在同一個國家不同城市或地區的面又可以組合起來，這樣「流散的香港」在這國家的面就可以擴得更闊。不同國家的面又可以再連結起來，一個立體的黃色香港海外網絡就形成。

建立起黃色香港海外網絡的點、線、面，真正的使命不止是讓大家在海外建立起避風港，使大家能在海外能尋得一個可與同路人們相濡以沫的地方，而是要讓世界聽得更清楚香港的故事。因此，各個點、線、面，還要想方法連繫移居地的本土公民及公民社會團體。透過日常生活的接觸，使他們更明白這些港人，為何會抱着這種特別的流散心態而來到他們的國家居住。

因此「流散的香港」不是在外地建立起一條條自成一國的「香港街」，反是要進入移居地的社區，在保存自己獨特的身分認同的同時，也融入當地的社區和公民社會，這樣才能更有效地讓世界各地的人明白港人爭取民主的前因後果。

流散的港人現在有點兒像流散的猶太人，他們被迫離開自己的家園，卻沒有一刻忘記自己的家。流散的猶太人經過了千百年，最終能回歸到神所賜給他們的土地。流散的港人又何時才能回歸香港呢？

作者是法治教育工作者

[戴耀廷]