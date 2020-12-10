黃偉國：建港新力量：舊不如新？

傳統建制派除了因為泛民集體請辭，導致成功奪取立法會絕對控制權而沾沾自喜之外，更忙於清剿公民社會及民間力量，鼓勵支持者「篤灰」，利用不同的治安單位或政府部門的舉報熱線，旨在消滅反對勢力；但對於新興建港力量的紫荊黨，用民建聯葉國謙的講法：「25萬人的政黨是較為有點天方夜譚的想法，說當然容易」，然後又明言「每個有心人都可以成立（政黨），但要通過頗多的社會運作，得到廣泛社會認同及支持，不是要說成立就成立得到」。究竟紫荊黨與傳統建制派的關係，又是否如他所言可以有良性競爭？

傳統建制派對精英換血一知半解

葉國謙對紫荊黨的觀感，似乎將它與民建聯相互比較：既無組織及從政方面的經驗，又暗諷「25萬成員」目標是否能夠達到。可是，傳統建制派既高估自身在新時代之下的政治位置及前途，對中環政商精英加速換血又一知半解，以為「大家都係親共，不必分得那麼細」：中共領導層對刻意栽培超過30年的傳統建制派勢力徹底失望，加上林鄭月娥以「加速師」的身分推行操控香港的政策，對政治現實的無知有可能導致「死梗都唔知乜嘢事」。

回顧過去10年，中資專業人士「佔領中環」已經成為一股不可逆轉的趨勢，無論是「輸入內地人才計劃」，抑或中國內地學生申請「非本地畢業生留港／回港就業安排」。這些最後取得永久居民資格的新香港人，在特區政府及傳統建制派的刻板研判中以為是「愛國愛港」的新血，全力擁護特區政府及行政長官施政，甚至加入傳統建制派陣營，壯大自身的力量。

過渡性力量始終不是「親生仔」

可是，這些新香港人發現，原來傳統建制派只是一班在1997年之前中共因政治需要而培養出來的政治勢力，一方面「愛國愛港」，另一方面又「民主建港」，是否掛羊頭賣狗肉？在中共的計劃裏，傳統建制派只是一班以權宜之計為考量的過渡性力量，始終不是中共眼中的「親生仔」。

經歷4個行政長官執政，在北京的眼中對傳統建制派存在不滿的情緒，更是公開但不會講的秘密。有來自中國內地研究香港政治的學者更一針見血地批評「部分香港精英人士形成了『會哭的孩子有奶吃』的印象，甚至在行為上形成了動輒以香港的繁榮為要挾向北京予取予求的習慣模式」。傳統建制派更「是把北京作為一個『優勢外來權力』……再加上站在某些政黨和政治勢力身後的香港工商業富商對於北京的管治權採取『腳踏兩隻船』的虛與委蛇態度……對北京採用極為短期、現實、投機的觀點和方法來處理彼此關係」。

紫荊黨成立不是一時衝動

由此觀之，中央政府領導層基本上認同他們只是一班趨利主義及機會主義者，只是等時機一到，加上新香港人及中資新中環精英的配合，傳統建制派的歷史任務也必須被完結。因此，紫荊黨在今年年中左右成立，既不是一時衝動，甚至是他們錢及時間太多悶悶哋出嚟攪吓局，而是帶着政治任務。

而北京對治港領袖是否完全信任？回顧過去中共撞過4次板之後，發現一次比一次嚴重——無論是高估特首的治港能力、忠誠度，甚至將政治任務變成政治危機，害到一國兩制的金漆招牌變成票房毒藥。加上公務員背景的行政長官，不單止無法與傳統建制派融合，更因為這些由殖民地政府年代訓練出來的公務員，既傲慢又看人低，又缺乏溝通能力及協作親和力；一副工作機器，最終搞到香港成為中共的政治負資產。北京會否已經放棄由傳統建制派或公務員，轉而從一班意識形態一致及忠誠度更高的新港人精英揀選未來的行政長官？無論是紫荊黨，抑或是代表這股政治勢力的財經商界精英，會否加入特首選戰，挑戰林鄭月娥連任，更挑戰傳聞有意競逐回朝的梁振英？2021年建港新舊力量之間的內部矛盾，勢必為香港統治階級的政治版圖帶來震盪。

作者是時事評論員

[黃偉國]