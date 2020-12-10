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2020年12月10日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：橫看成嶺側成峰的民調結果 ／文：張志剛
聞風筆動：支聯會改選截報名 8常委退下火線／文：李先知
陳智傑：香港青年就是反叛？
黃偉國：建港新力量：舊不如新？
戴耀廷：帶着使命離開
梁美芬：大學淪為播獨基地 議員豈可坐視不理
陳帆川：自媒體可否延續有線精神？
黎卓然：中六生職場初體驗 發揮與學習並存
筆陣：橫看成嶺側成峰的民調結果 ／文：張志剛
【明報文章】鍾庭耀的香港民意研究計劃於日前公布了9個紀律部隊的民意評分，從媒體報道，其評分結果如下：
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筆陣：橫看成嶺側成峰的民調結果 ／文：張志剛
聞風筆動：支聯會改選截報名 8常委退下火線／文：李先知
陳智傑：香港青年就是反叛？
黃偉國：建港新力量：舊不如新？
戴耀廷：帶着使命離開
梁美芬：大學淪為播獨基地 議員豈可坐視不理
陳帆川：自媒體可否延續有線精神？
黎卓然：中六生職場初體驗 發揮與學習並存
聞風筆動：支聯會改選截報名 8常委退下火線／文：李先知
陳智傑：香港青年就是反叛？
黃偉國：建港新力量：舊不如新？
戴耀廷：帶着使命離開
梁美芬：大學淪為播獨基地 議員豈可坐視不理
陳帆川：自媒體可否延續有線精神？
黎卓然：中六生職場初體驗 發揮與學習並存
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