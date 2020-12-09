鄭家榮：讓青壯一代放心供款：退休基金必須有公眾參與

市民對公共財政運用變敏感

這種矛盾，其實不止出現於政府稅收上，亦出現在退休基金（不止強制性公積金，亦包括其他民間討論過和退休保障相關的基金）的投資上，青壯一代打工仔在選擇強積金時，都會考慮減少和中國大陸關係密切的基金。適逢香港的強積金成立20周年，多項相關的改革都在討論的議程上，而近期實施的一項改革，卻是讓A股未來將可佔基金淨資產值10%或以上，這令不少市民擔心強積金「染紅」。

對於有投資經驗的市民來說，他們能夠分析基金持有哪一個板塊的股票債券、哪一個基金潛在投資回報較高。但香港的市民，無論學歷高低，普遍都對強積金的投資感到困惑，不知道如何選擇，亦不知當中的收費和投資內容。而在近年經濟結構改變的背景下，青壯一代的工作變得零散化及個人化，亦促使他們逃避強積金供款。市民普遍抗拒強積金，這就是為何政府在2017年推行強積金預設投資策略，由受託人根據市民的年齡投資不同風險的組合，並為收費設立上限的原因。然而，預設投資策略會進行哪一些環球投資，市民仍然難以明瞭。

其實，除了強積金，針對強積金改革而提出的公共信託，甚或是民間討論多時的全民退休保障方案，都會有退休基金應該投資哪些項目的問題。早前就有政協背景的商人在各大報章刊登頭版廣告，提議向國際退休養老基金募集資金，用以興建明日大嶼，而之後亦有人附和，建議將強積金投資於相關項目。與此同時，香港雖然有很多有潛質的本土產業，但政府卻未有在本地持續投放資源支持，例如早前理大研發的病毒檢測儀器就被迫從深圳尋找資金。這令人擔心退休基金會否被盲目用作支持基建，但忽略香港未來的真正長遠發展。

瑞典各黨委任專家討論

類似的問題，在外國其實頗為常見，例如擔心退休或主權基金會被用作投資污染環境、損害人權、炒賣住房、核子、製造武器等產業。對於應該投資什麼，在嚴重撕裂的社會或許不易下決定，但從國際經驗或可找到一些頭緒。例如瑞典（註）不同政黨之間亦存在不少分歧，但透過由不同政黨委任有公信力的專家組成委員會，從各個專業角度作理性討論，最後得出的結論能夠免於民粹，備受尊重。這些做法，和現時由行政長官委任幾個人成立委員會的做法是截然不同的。

成事關鍵：着重分權 公共參與

在香港的情境，最大的爭議在於對政府的不信任，這只有政府回應民意，改革政治制度，才有望得以改善，但這需要多年的時間和努力。人口老化危機日深，完善退休保障制度，包括第一支柱的全民退休保障，以及第二支柱的強積金，不能一等再等。但退休保障需要青壯一代的支持才能成事，一套着重分權，容讓公共參與的退休基金管理，是成事的關鍵，政府和社會必須着手研究這個議題：從法制上規定退休基金財政獨立，政府或外匯基金只能夠是執行上的管理人，是否可行？如何能夠確保市民有足夠的知情權、選擇權和決定權？外國公眾參與退休基金管理的成功經驗，香港是否能夠參考借鏡？這些都是需要探討的問題。

註：〈瑞典用專業平台 挽救退休金危機〉，《今周刊》（bit.ly/36UOobp）

作者是民間長遠社會發展運動成員

[鄭家榮]