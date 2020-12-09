陳景祥：文化冷戰，港美交流要decoupling？

被叫停的香港項目名為「香港教育與文化計劃」（Hong Kong Educational and Cultural Program），該計劃過去主要邀請國會人員來香港了解本地發展，及討論雙方共同關心的議題。很明顯，這確實是中共宣傳軟實力的平台，然而，美國過去也有多種交流活動，邀請大陸和香港不同界別人士到美國參觀交流，美國政府又何嘗不是藉這些項目宣揚美式文化和美國軟實力！

隨着中美關係惡化，美國在香港的活動都逐一被指為干預、滲透，內地媒體就曾經「揭露」美國駐港總領事館主導及撥款資助中文大學香港美國中心、執行美國國務院教育及文化事務局轄下的Fulbright Program（高教界其中一個最有聲譽的獎學金），中方指計劃表面上聲稱是學術交流，其實是滲透香港8所大學，變相操控香港高等教育的重要課程。

既然有如此狼子野心，美方自己叫停中美「文化交流」活動，正好可以煞停美方的干預行徑，理應早做，現在決定停了，何解北京和特區政府又公開表示遺憾？以後內地和香港跟美國到底是保持交流接觸，還是有關活動都要全面叫停？

美港交往 不能一刀切說成干預滲透

1949年之後，香港一直是大陸和美國打文化戰、宣傳戰的主戰場。香港美國新聞處出版一系列反共宣傳刊物，包括《今日美國》半月刊，解釋美國的外交政策、報道「自由世界」的新聞、中國大陸的發展（當時西方世界對中國大陸所知極少）等內容，每期發行15萬份，過半數在香港及台灣銷售。

此外，美國新聞處也組織翻譯、出版反共刊物，令香港成為出版中文反共書刊最蓬勃的地方。美國在香港推行的，其實是「文化冷戰」計劃，是美國在全球冷戰戰略的重要組成部分，而香港因為地理位置特殊，靠近中國大陸而又是英國管治的地方，得以發揮在「文化冷戰」中的特殊作用。

反共宣傳以外，美國的文化冷戰也擴展至支持一些居港反共學人「復興中華文化」的計劃，其中幾個重要組織如雅禮協會、亞洲協會、福特基金會、哈佛燕京學社等，在北京眼中都是美國推動文化、藝術、教育等反共政策的機構（註1），但它們在發展香港和美國的文化和學術交流方面，其實有不少貢獻。

大陸在改革開放前處於閉關狀態，西方國家對中國大陸情况所知甚少，香港成為最靠近大陸而又最自由的地方，美國於是派出大批年輕學者來港觀察「敵情」，蒐集中國大陸第一手資訊，令香港成為國際學術界「中國研究」的主要基地；而美國設立的各種機構、基金會、交流計劃等，也資助了一批又一批香港年輕學者到美國深造進修，他們不少後來回流香港，成為本地高教界的中流砥柱。

換言之，美國香港之間的交往，不能一刀切都說成是干預、滲透；香港是大陸的窗口，能夠在開放改革後對國家作出重要貢獻，皆因香港能夠保持跟西方、尤其美國持續不斷的關係，培育了一大批深懂美式文化和知識的學術、專業、商界人才，他們對中國大陸開放初期所發揮的作用幾乎是無可替代的。

美式文明對中國影響 其來有自

中國近代深受「帝國主義列強侵略欺凌」，對西方國家始終沒有好感，改革開放之初北京領導人亟需推動四個現代化，才願意向西方學習，引入發展先進生產力的制度，但卻要阻隔西方的「精神文明污染」——雖然積極防預，但自大陸容許學生出國留學開始，赴美國讀書的內地人一直高於往其他國家，美式文明對大陸的影響明顯比其他國家要強得多。

美式文明對中國的影響其來有自；美國傳教士對近代中國教育影響極深，他們引進西方的學校教育制度，以近代科學文化知識培育人才，幫助了近代中國教育的發展。第二次鴉片戰爭後，中國被迫簽訂了《天津條約》和《北京條約》，列強得到在中國傳教的自由，到1868年美國逼清廷簽訂《中美續增條約》，美國可以在中國設學堂、辦教育，美國傳教士於是在中國各地辦學，加強文化擴張。

據學者研究，19世紀70年代以後，美國傳教士在近代中國建立的主要教會大學共13家，香港人較熟悉的有聖約翰大學（美國聖公會）、滬江大學（美國浸禮會）、金陵女子大學（美國北長老會、浸禮會等教會）等（註2）。

這批教會大學在1949年後大都逃不出被勒令關門停辦的命運，有些如聖約翰大學一直希望官方容許復校，結果都未能如願。

與西方交流被重新界定為文化滲透

中國近年國力崛起，「制度自信」大增，與西方的交流，都被重新界定為對中國的文化滲透，內地評論直指：「西方資本——帝國主義勢力對華文化滲透的途徑和形式主要有以下兩種。其一，在華發展傳媒事業，製造對西方有利的殖民主義奴化思想輿論……其二，通過教會在中國辦學，直接培養親西方的『精英人士』……他們極力美化西方資本主義制度、宣揚所謂『人權』、『民主』、『自由』、『多黨輪流執政』、『議會制』、『多元化』、『普世價值』等。」（註3）

停止交流是「好事」 北京為何要反對？

在北京眼中，香港的治港人物之中就有不少這種「親西方的精英人士」，而香港問題的「病源」之一，北京認為正是香港多年來被西方文化滲透干擾！正本清源，如今停止中美、美港之間的文化交流，應是好事，北京為何仍要反對、抗議？

中美對抗，香港和美國的文化交流成為「高危活動」，應否繼續？是否還可以繼續？或是應該decoupling？香港對大陸的最重要價值，就是跟美國和西方世界的緊密聯繫，現在看來，這項優勢已經成為香港的負累！「脫西入中」之後，香港還對國家有什麼貢獻？

註1：參考羅永生：〈從韓戰管窺香港的冷戰文化〉，《思想香港》，牛津大學出版社，2020年

註2：參考姚振黎：〈美國傳教士對近代中國教育之影響〉，《第六屆近代中國學術研討會論文集》，2000年3月

註3：參考匡長福：〈淺談西方對華文化滲透的新路徑〉，環球網評論，2012年2月29日

作者是資深傳媒人

[陳景祥]