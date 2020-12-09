劉銳紹：喜因能禦敵 哀不暢民心

中國可以行政手段 把經濟壓力轉嫁全民

該怎樣看美國制裁的效果呢？首先看到的是，美國的制裁行動雖然不斷升級，如今提升到副國級官員身上，但即時的效果不大。在制裁名單上的人，只要他們不到美國，在美國沒有他們名下的資產，在他們名下沒有與美有關的業務，也沒有使用美國企業的跨境服務，就不會受到實質的影響（對港官的制裁同樣如是）。

此外，美國雖然制裁中國企業（包括國企和軍企），但外國掌握不了中國的一大特點，就是中國可以通過行政手段（例如裁員和減福利），把外來的經濟壓力轉嫁為全民承受。企業負責人和官員不會有太大傷害，權貴一族更不會感到什麼痛楚，而中國經濟也不會因制裁而崩潰。相反，生產者和一般人民往往變成最終受制裁連累的人。貧富懸殊差距拉大，中國至今仍有6億人月入在1000元人民幣或以下，就是間接的佐證。

中美不會制裁對方的權貴

很多輿論已清楚看到，美國如要產生實質的制裁效果，不是制裁敏感的企業，而是制裁政商高層、權貴及其家族，以至其利益集團成員在海內外的業務和資產。一來因為中國權貴的業務經常以家族成員（或信得過的人）的名義，以「近親繁殖」的方式在境內外經營；二來因為這是他們的私產或小集體的私利，針對這一部分，才會令他們感到真正的痛，甚至是觸動筋骨之痛。這才可以產生延續性和積累性的制裁效果。

不過，美國不會這樣制裁，因為美國的本質就是政商利益合一。制裁中國權貴的利益，也就是制裁美國權貴的賺錢門路。還有一點必須看到，中國官員多次表示，如美國繼續歇斯底里地欺壓中國，中國將作出「堅決和有力的反制」，但一直未有具體行動。為什麼？這就要理解「堅決和有力」的內涵是什麼了。其實就是說，如果美國敢動中國高層權貴及其家族或利益集團的小圈子利益，中國就會同樣針對美國權貴及其家族或利益集團的利益（尤其是他們在中國的利益）。這種反制肯定是「堅決和有力」的，也許還是致命的。這也是中國的政治性格（「以牙還牙」乃其中一種表現）派生出來的反應。世人已經看清，其實中美同樣按資本主義的特性行事，這就決定了雙方也不會制裁對方的權貴及其家族，致使「制裁」只是雙方角力的一招半式而已。

看透了這些本質，中國也不會把美國的制裁看得太重。不過，中國也要技巧回應，否則又會自招圍堵。所以，外長王毅最近主動放話，希望與美國（尤指拜登新政府）重啟高層對話，盼增雙方理解，「任何問題都可以談」。中國對待西歐諸國，也是同一策略，說得好聽是「分而治之，合縱連橫」；說得直接一點，就是緩兵之計。這是中外古今的常態，也是一種見慣不怪的規律了。

奉行資本主義規律 回應壓力有技巧

還有一點值得觀察的是，中國最近向印度採購10萬噸大米，外界藉此引伸為「中國糧食出現危機」。其實，中國的糧食危機警戒線是至少半年，短期內不會出現「糧食危機」的問題。中國長期向泰國、越南、緬甸和巴基斯坦購買大米，而這次向印度採購大米，不排除也是一種外交需要。

可見，中國早已看穿了資本主義的經濟規律，而自己也適應甚至奉行了這種規律，所以中國回應外來的壓力已有一定的技巧。看到中國不再受外國欺負的現狀，我心裏也感到高興。不過，我同時感到憂慮。所憂者，皆因中國可能因此而變得更囂，以至驕橫跋扈。

科技經濟上天 現代文明落地

在此暫說一句題外話：回想數十年前中國第一顆人造衛星升空的時候，我真的感到激動。最近，中國通過「嫦娥」升空探月，並取得月球土壤，成為第三個擁有月球土壤的國家。「嫦娥」正準備返回地球，這些成績都是值得肯定的。不過，我現在看見「嫦娥」的成績，又看見中國能夠抵禦外敵，心裏反而是冷的，既是冷靜，也是有點冷淡。為什麼？皆因當年的一句話：「衛星上天，紅旗落地！」如今出現的情况是：「科技經濟上天，現代文明落地！」這正是我憂心忡忡之處。

只要環顧香港近期的狀况，相信很多人都跟我一樣憂心忡忡。自從今年「港版國安法」實施以來，官方執法出現嚴重傾斜，政治倒退更引致香港的國際地位受到動搖。近日，許智峯及其家人銀行戶口被凍結一事，更令人想到「覆巢之下無完卵」的恐怖。

官方為了達至國家安全（實質是政權安全），於是不惜一切，力求把所有不穩定因素扼殺於萌芽狀態。就是這種思維，帶出了一系列犁庭掃穴的行動。更可悲的是，這種趕盡殺絕、斬草除根的行動，連有益的草皮、泥土也一起剷走了。官方以「反洗黑錢」之名，下令凍結有關人等的戶口，最大的傷害是市民和國際對香港金融以至銀行制度的信心。這種盲目的連消帶打，就像當局遏制香港民主運動的時候，同樣摧毁了「兩制」的根基。還有，當局以為可以利用法律來「止暴制亂」，殊不知同時也破壞了法治制度和精神。

在在說明，中國如果只懂發展科技、經濟、軍事等硬實力，以為這樣就可以抗拒外敵，這完全是不周全甚至是錯誤的方向。因為中國還未立足於世界強國之林的時候，已把內部的活力殺得死氣沉沉，還會自製內部的炸彈，形成巨大的內耗。這些經驗已在歷代封建王朝的慘痛歷史中體現出來，難道今天中共的領導層還毫無感覺嗎？

作者是時事評論員

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[劉銳紹]