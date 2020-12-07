鄧飛：沒有事實的「申辯」 注定無法服人

楊穎宇擬卷過程未守規章

對於楊穎宇的以上指控，用事實就能將其駁斥。首先，教育局專責小組早前公布的調查結果已經清楚指出，楊在擬卷前無通知試卷主席出席準備會議，而部分題目又在公共場所、通過不安全渠道討論，亦無留下紀錄予審題委員會知悉；對參考資料和試題擬題又有超出規定的具體討論和篩選，未被選用的資料與擬稿，均無送交審題委員會備悉和討論；在審題階段，亦未向審題委員會成員提供處理敏感事宜的指引，過程中亦無提醒他們須參考該指引。

由此可見，楊身為考評局評核發展部經理，在整個擬卷過程的多個階段，包括擬題前的準備、審題、審核和校對等過程均未遵守考評局的守則和規章。從其違規違章的行為看來，楊連一個公職人員的基本職責都未盡到，如此玩忽職守，沒有被即時解僱，已經是手下留情，哪來的「龐大政治壓力」施壓？更沒有所謂的「斷頭台處斬」，有的只是楊「自絕於人前」。

其次，楊聲稱對文憑試歷史科開考前一日，媒體翻出其facebook帖文「批鬥」，翌日試題出爐後，當晚立即被教育局發聲明譴責感到「非常巧合」，質疑試題早於開考前已被泄漏，又聲稱對有份遮被撤試題感到「可恥」落淚，其後該題的評卷參考更被《文匯報》公開，他感到在考評局工作已「不再安全」云云。

事實是楊歪曲歷史 撕揭民族傷疤

駁人歪理需要講事實，為己申辯也要講事實。但看楊以上的言論，「感到巧合」是懷疑，「落淚」、「不安全」是感受，皆與事實無關，也不影響事實。事實是什麼？有沒有歪曲歷史的facebook帖文、出題是否有差錯，這才是事實。楊所謂被「批鬥」的facebook帖文內容是「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」，而所出試題為「『1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊。』（你是否同意此說？試參考資料C及D，並就你所知，解釋你的答案）」。從帖文和試題內容看，事實就是楊歪曲歷史、撕揭民族傷疤、損害國家民族尊嚴和發展利益。不講事實，空談巧合、落淚，只是迴避事實，混淆視聽。

日本侵華導致的國土淪喪與人命傷亡，對國家主權和民族尊嚴的侵害舉世皆知，該試題促使考生討論1900至1945年日本帶給中國的利弊，當中包括討論1931年後日本全面侵略中國時期，視國家民族傷痛如無物，缺乏國家民族的認同和定位，背離國家民族觀念，並不符合評判歷史的基本價值觀和態度。失去了標準和價值觀，只會令歷史評判陷入價值虛無的陷阱。

駁人歪理需要講事實，為己申辯也要講事實，而不是僅憑個人臆測和情緒表達。有了事實，才能講道理，以理才能服人，只有懷疑沒有事實的申辯注定無法服人。

作者是教聯會副主席

[鄧飛]